¡Es oficial! El 7 de junio regresan clases presenciales

¡Es oficial! La titular de la SEP, Delfina Gómez, anunció que esta semana se terminará de vacunar al personal educativo de todo el país. Por lo que el 7 de junio será el regreso a las aulas.

Regeneración, 28 de mayo del 2021. El regreso a clases presenciales será el 7 de junio, de acuerdo con la secretaria de Educación Publica (SEP), Delfina Gómez Álvarez. La maestra explicó que esta semana concluye la vacunación contra Covid-19 del personal educativo.

En conferencia de prensa, Delfina Gómez señaló que se reunió con gobernadores y secretarios de educación para hablar del protocolo de seguridad para volver a las aulas. Asimismo, indicó que las autoridades de educación federales se pusieron a las órdenes de padres de familia, maestros y alumnos.

En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia de regresar a clases presenciales y mencionó que la SEP va a publicar un el documento oficial que formaliza el regreso a clases presenciales en el país; con los lineamientos obligatorios.

Además, agregó que, aunque la educación a distancia no fue mala opción, nunca va a ser igual que las clases presenciales. También indicó que están a tiempo de concluir el ciclo escolar de forma presencial, pues termina el 9 de julio. Así, el personal educativo podrá realizar una evaluación del efecto que tuvo la educación a distancia y destacó que aquellos estudiantes que no quieran volver a las aulas no están obligados a hacerlo.

«Tenemos que darle toda la atención que merece la educación. No podemos demorarnos; no podemos estar solo en el discurso de que la educación es fundamenta para el desarrollo, para la formación de buenos ciudadanos y no nos importe que se regrese a la normalidad en lo educativo», expresó.