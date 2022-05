Esteban Moctezuma se contagia de Covid-19 tras reunirse con Antony Blinken

Esteban Moctezuma, dio positivo a Covid-19 un día después de confirmarse el contagio de Antony Blinken, secretario de Estado de EE.UU

Regeneración, 5 de mayo de 2022. El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, dio positivo a covid-19 un día después de confirmarse que Antony Blinken, secretario de Estado, también se contagió.

Moctezuma Barragán acompañó al canciller Marcelo Ebrard durante sus encuentros con Blinken y Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el martes 3 de mayo.

El gobierno de EE.UU informó ayer que Blinken dio positivo a Covid-19, mientras que Ebrard informó por la noche que su prueba PCR resultó negativa, por lo que acompañará al presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira por Centroamérica.

Moctezuma Barragán fue invitado el día de hoy a la Casa Blanca a un evento para conmemorar la Batalla de Puebla, junto a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador, pero tras confirmarse su contagio ya no acudió.

El embajador recibió ayer a Gutiérrez Müller a su llegada a la capital estadunidense, aunque en la fotografía difundida por la escritora, Moctezuma portó cubrebocas.

Sale positivo a Covid-19

«Atendiendo el anuncio del secretario Blinken, me realicé ayer y hoy pruebas de antígenos que salieron negativas. Para extremar precauciones, horas antes de ir a la Casa Blanca realicé la PCR resultando positiva a SARS-CoV-2. Me apena no participar en los eventos del cinco de mayo», escribió en Twitter.

Cabe señalar que, es la primera vez que se tiene registro que Moctezuma Barragán da positivo a covid-19, pues mientras fue secretario de Educación Pública no contrajo el virus.

Da negativo jefe de la Unidad para América del Norte de la SRE

Roberto Velasco da negativo a prueba de covid-19 Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que dio negativo a la prueba de covid-19 tras acompañar a Marcelo Ebrard en su gira por Estados Unidos.

Velasco estuvo junto a Esteban Moctezuma Barragán, quien está contagiado de covid-19, en varios momentos de la gira por Washington.

«Por precaución, me realicé una prueba de covid-19. Informo que el resultado fue negativo. Agradezco a quienes me escribieron con buenos deseos», escribió en sus redes sociales.