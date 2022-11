Estudiante del Conalep diseña su propio vehículo para ir a la escuela

Mediante la cuenta de Facebook del Conalep se dio a conocer que el estudiante diseñó este vehículo



Regeneración 19 noviembre 2022. Rosvel Emir, un estudiante del Conalep fabricó un vehículo con el que se desplaza de su casa, ubicada en la comunidad de Los Ayones en Sinaloa a la escuela.

Mediante la cuenta de Facebook del Conalep se dio a conocer que el joven diseñó este vehículo.

Durante una entrevista el estudiante del Conalep contó que veía muchas fotos de carritos y pensó que él podría hacer uno.

Así que puso manos a la obra y con los materiales que tenía en su casa, una cuatrimoto pequeña, una moto, material de fierro, tubos, soldadura creó su vehículo.

“Hasta la fecha no he tenido ningún problema con los tránsitos ni la policía, me han dejado circular y todo, no me han molestado con nada. Gasto 100 pesos a la semana en combustible», señaló el joven.