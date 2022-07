Estudiante denunció al Tec de Monterrey por negarle seguro tras quedar huérfana

Mediante redes sociales, la estudiante Natasha denunció que el Tec de Monterrey le negó una beca o crédito para concluir sus estudios tras el fallecimiento de su madre, responsable de los pagos

Regeneración 22 julio 2022. Una estudiante de la carrera de Administración Financiera en el Tecnológico de Monterrey de Guadalajara denunció falta de apoyo por parte de la institución.

Mediante redes sociales, la estudiante Natasha denunció que el Tec de Monterrey le negó una beca o crédito para concluir sus estudios tras el fallecimiento de su madre, responsable de los pagos.

A través de Twitter, la alumna compartió el hecho y criticó al plantel por no brindarle el apoyo y negarle hacer válido el seguro de continuación de estudios.

«Hace 3 semanas falleció mi mamá, me contacté con mi director de carrera Administración Financiera. Actualmente me falta un semestre para poder terminar mi carrera y se firmó un ‘Seguro por fallecimiento de la persona responsable del pago de las colegiaturas’ el cual no me quieren hacer válido”, escribió la estudiante.