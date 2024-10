Exembajadora de EE.UU. revela que Felipe Calderón sabía de los nexos de García Luna con el narco

La exembajadora de EE.UU. en México reveló que Felipe Calderón tenía información sobre los vínculos de Genaro García Luna con el Cártel de Sinaloa.

RegeneraciónMx, 14 de octubre de 2024. En una entrevista con la revista Proceso, Roberta Jacobson, exembajadora de Estados Unidos en México, reveló que el gobierno de Felipe Calderón tenía conocimiento de los nexos entre Genaro García Luna y el narco.

De acuerdo con la información que se dio a conocer, el exsecretario de Seguridad Pública tenía relación con el Cártel de Sinaloa.

Jacobson aseguró que, aunque el gobierno estadounidense recopiló información al respecto, los datos provenían principalmente de funcionarios mexicanos.

“Culpar a Estados Unidos por no actuar y sugerir que México no tenía la misma información es ingenuo. El gobierno mexicano sabía tanto como nosotros, si no es que más”, declaró Jacobson.