Exministro Zaldívar y Leticia Ramírez al gabinete de Sheinbaum

Sheinbaum: Arturo Saldívar será el coordinador de Política y Gobierno y Leticia Ramírez coordinará asuntos Intergubernamentales y Participación Social

Regeneración, 1 de agosto de 2024. Claudia Sheinbaum anunció este jueves 1 de agosto al exministro Arturo Zaldívar y a Leticia Ramírez, como parte de su gabinete ampliado.

Así, se indica que Arturo Zaldívar será coordinador de Política y Gobierno, mientras que Leticia Ramírez, asumirá el cargo como coordinadora general de asuntos intergubernamentales y participación social.

Sheinbaum y Saldívar

Cabe destacar que además, en redes sociales se señala que Arturo Zaldívar es ministro en retiro, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Presentación de integrantes del Gabinete Ampliado. https://t.co/nbSQc6Qq9P — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 1, 2024

E incluso, que es abogado constitucionalista egresado de la Escuela Libre de Derecho, Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El 2 de enero de 2019 fue electo ministro presidente de la SCJN y en noviembre de 2023 presentó su renuncia ante AMLO.

“Este nombramiento me honra, me emociona y me compromete. Es para mí un privilegio de vida poder acompañar como parte de su equipo a la primera presidenta de México”.

Esto es, “una mujer comprometida, brillante, científica y cercana a la gente”, dijo Arturo Zaldívar tras el nombramiento de Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum detalló que una de las funciones principales del exministro será dar seguimiento a las reformas constitucionales.

Maestra Ramírez

Con honestidad y cero impunidad se recauda más. pic.twitter.com/R5XGnnTuEl — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 1, 2024

Por otra parte, se destaca que Leticia Ramírez es maestra por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros; tiene estudios de Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

Y es que Ramírez fue nombrada 1 de septiembre de 2022 por AMLO, Secretaria de Educación.

“Compañera del movimiento desde hace muchísimos años le he pedido a ella y estoy muy contenta de que me haya aceptado ser la coordinadora General de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social”.

Así dijo Sheinbaum y precisó que “ella va a incorporar varias áreas de Presidencia que existen, ahora desde logística y ayudantía todo lo que tiene que ver dentro de la propia Presidencia”.

Además, “atención ciudadana donde ella ya estuvo iba a ayudar al jefe de Oficina al seguimiento los proyectos estratégicos y toda la atención y coordinación de participación ciudadana”.

Mismo, “que es pues muy importante desde la presidencia de la República entonces pues estoy contentísima de que haya aceptado”, subrayó Sheinbaum.

Leticia y Sheinbaum

“Mi función será trabajar en equipo, coordinarme con el jefe de la Oficina de Presidencia, con el secretario técnico para dar seguimiento y cumplimiento a los compromisos presidenciales”.

Es decir, “ayudar a la presidenta con todos los temas de ayudantía, logística y, sobre todo, el contacto con el pueblo, la atención a los ciudadanos”, explicó Ramírez.

Finalmente, otro de los nombramientos realizado por Sheinbaum este jueves fue el de Carlos Augusto Morales, quien será secretario particular de la Presidenta.

Se trata de un economista y maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha sido líder social, legislador, servidor público y profesor universitario.

Gabinete

Finalmente se destaca que Claudia Sheinbaum hasta ahora ha integrado a su equipo a Omar García Harfuch: En de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Además de Ariadna Montiel continuará en la Secretaría de Bienestar y Mario Delgado: Será el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Rosa Icela Rodríguez: Será titular de la Secretaría de Gobernación (Segob). Luz Elena González Escobar: Estará al frente de la Secretaría de Energía (Sener). David Kershenobich: Titular de la Secretaría de Salud (SSA).

En conferencia de prensa anuncié que @zoerobledo continuará al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social; y @CarlosAugustoMX, me acompañará como secretario particular de Presidencia.



🌐 https://t.co/0Hr7bJt4zA pic.twitter.com/IipGiMre4D — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 25, 2024

Jesús Antonio Esteva en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Raquel Buenrostro: Será la secretaria de la Función Pública (SFP). Rogelio Ramírez de la O: Continuará en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Además, Edna Elena Vega: Estará al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu).

Marcelo Ebrard: Titular de la Secretaría de Economía (SE). Rosaura Ruiz Gutiérrez: Estará al frente de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Juan Ramón de la Fuente: Será titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Alicia Bárcena: Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Julio Berdegué Sacristán: Estará a cargo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Ernestina Godoy Ramos en la Consejera Jurídica de la Presidencia.

Asimismo, Marath Bolaños López, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS). Claudia Curiel de Icaza, en la Secretaría de Cultura (SC).

Josefina Rodríguez Zamora, en la Secretaría de Turismo (Sectur) y Zoé Robledo se mantendrá como titular del Instituto Mexicano del Seguro Social.

