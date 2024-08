AMLO dialogará con Lula y Petro, no a violencia en Venezuela, señala

AMLO señaló que son 30 días para calificar la elección en Venezuela ¿Por qué la prisa para forzar resultados? Respeto a autoridades electorales. Paz

Regeneración, 1 de agosto de 2024. AMLO conversará con Luiz Ignacio Lula Da Silva, presidente de Brasil; y con el de de Colombia, Gustavo Petro, para hablar de la situación electoral en Venezuela.

Y es que se destaca que la propuesta de México no es la mediación sino que no haya violencia, que se le dé la confianza a las autoridades electorales de Venezuela.

“No puede ser que se diga ganó uno, ganó el otro si no hay pruebas y reconstruir si hubo sabotaje”, asentó AMLO.

Seguidamente aclaró que la plática “al medio día de México, como a las 2 de la tarde vamos a platicar sobre las posturas que se tienen en el caso de Venezuela”.

AMLO y el diálogo

“Sí, vamos a tener esa conversación, pero esa es nuestra propuesta, que no haya violencia, que se le dé la confianza a las autoridades electorales de Venezuela”.

Además, “que se acopien las actas, porque no puede ser que se diga ganó uno, ganó otro, si no hay pruebas, y reconstruir si hubo sabotaje”.

E incluso AMLO aseveró que “ahora hay muchos técnicos buenos para recuperar todo lo que hayan destruido o borrado”.

“Si hay voluntad de aclarar las cosas y que se respete el voto de los ciudadanos, se va a lograr un acuerdo, yo deseo eso, pero que no nos adelantemos a descalificar a nadie y esperar”.

Prudencia de México

Cabe destacar que AMLO detalló que “nosotros hemos actuado con prudencia para no meternos en un asunto que corresponde fundamentalmente a los venezolanos”.

“Por eso planteamos primero que no haya violencia, segundo que se respete la voluntad de los venezolanos”.

En tercer lugar planteará “que se presenten las pruebas las actas del resultado electoral”, como se indica.

Seguidamente, el cuarto aspecto del posicionamiento de AMLO es que pide que no haya injerencismo”.

“Lo que pasó lamentablemente con el director secretario general de la OEA, que la elección fue el domingo y el martes ya declara que habían sido fraudulentas las elecciones y que no había ganado un candidato sino había ganado otro”.

Esperar y respetar la Ley: AMLO

Si hay voluntad de aclarar las cosas, dijo, y si se respete el voto de los ciudadanos se va a lograr un acuerdo “yo deseo eso, que hay diálogo y que se tengan las pruebas Peek que no nos adelantemos a descalificar a nadie y esperar”.

Y es que sobre la mediación dijo que “no es ese el propósito, pensamos que se puede resolver en Venezuela con la participación de los órganos electorales”.

Esto, “de conformidad con la constitución, las leyes de ese país, las autoridades electorales y que no haya tanto injerencismo que no haya injerencismo”.

“Quizá digo tanto porque es evidente que hay mucha intervención”, asentó AMLO

Maduro

AMLO destacó, asimismo que Nicolás Maduro planteó que van a entregar las actas y se pide al órgano electoral correspondiente que convoque a los partidos, a los candidatos a entregar la información que tengan.

“El reconoce que no tienen todas las actas porque se sostiene -y eso hay que probarlo- que hubo una intromisión, un hackeo para tumbar el sistema de cómputo”.

E incluso, precisó que Maduro “plantea que se recuperó una parte, que tienen ellos pruebas, tienen actas y que se está haciendo una reconstrucción”.

Sin embargo “ya corresponde al tribunal electoral hacer la investigación, escuchar a todos, recolectar todas las actas porque así está establecido en su marco legal y esperar”.

Por otra parte AMLO cuestionó:

“¿Por qué tanta prisa?, legalmente son 30 días para que resuelva el Tribunal Electoral. Espero que sea en menos tiempo y lo que nosotros estamos pidiendo, exhortando, convocando es que no haya violencia entre hermanos venezolanos”.

E incluso el presidente de México dijo que el secretario general de la OEA no tiene facultades legales, no solo por ser un organismo externo, que no tiene que ver con Venezuela.

“Sino porque con qué facultad se erige como juez electoral, eso en vez de ayudar a resolver diferencias, las agrava”, cuestionó.

Preguntarle al pueblo.

Que el pueblo opine.

Que el pueblo decida.

Que el pueblo participe.

Que el pueblo sea quien determine.



Esa es la política que AMLO ha seguido toda su vida. Y eso es democracia radical.



