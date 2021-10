El empresario, Alex Saab, se niega a colaborar con las autoridades de justicia de Estados Unidos que lo acusan de lavado de dinero.

Regeneración, 17 de octubre del 2021. El empresario, Alex Saab, se niega a colaborar con la justicia de Estados Unidos, luego de que fue extraditado el sábado.

Saab es cercano al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y es acusado de lavado de dinero.

El empresario colombiano indicó que no tiene «nada que colaborar» con la justicia estadounidense.

Durante una concentración en Caracas a favor de Saab, la esposa del empresario, Camilla Fabri, indico que ninguno de los dos colaborara con las autoridades norteamericanas.

«Enfrentaré el juicio con total dignidad (…). Deseo dejar claro que no tengo nada que colaborar con Estados Unidos, no he cometido ningún delito», señalo Fabri.

Asimismo, informó que el empresario tendrá que declarar el lunes ante una Corte de Florida.

Fabri indicó ante unas 200 personas, que antes de que su esposo fuera extraditado le envió una carta.

Saab responsabilizó a EU y a la oposición de Venezuela por su integridad

En la misiva el empresario señaló que enfrentará su proceso con total «dignidad«, y haciendo valer su «inmunidad diplomática» como funcionario de Venezuela.

Asimismo, responsabilizó a Estados Unidos y a la oposición de Venezuela, liderada por Juan Guaido, de su vida y su integridad física.

El empresario también acusó de que sus derechos humanos fueron violados, y señaló que su detencion fue ilegal.

La esposa de Saab indicó que no pudo visitarlo durante su arresto, el único familiar que pudo verlo, fue su hermana.

Alex Saab fue detenido el pasado 12 de junio en Cabo Verde, debido a que contaba una orden de captura por la Interpol que solicitó Estados Unidos.

Por su parte, el gobierno de Venezuela lo nombró diplomático para que se le otorgue la inmunidad y pueda ser puesto en libertad.

En 2019 a la esposa del empresario le fueron incautados bienes por las autoridades italianas; de acuerdo con las pesquisas las obras de arte y los 1.8 millones de euros provenían de recursos de Venezuela.