Fallece la pianista mexicana Jazz Olivia Revueltas

Jazz Olivia Revueltas fue una mujer única en los escenarios y su pasión por el piano quedará presente con el paso del tiempo.

RegeneraciónMx, 3 de agosto de 2024.- La Pianista de Jazz Olivia Revueltas nace en la ciudad de México el 17 de Julio de 1951, y a la edad de 23 años inicia sus estudios autodidactas particularmente en Jazz, iniciando su carrera profesional en 1978.

Sería casi imposible mencionar todos escenarios en donde Olivia se presentó en esa década en su país. Los más relevantes son:

En la mayoría de las facultades en campus de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En la mayoría de las escuelas y facultades en campus de la Universidad Autónoma Metropolitana.

En la mayoría de escuelas y facultades en campus del Instituto Politécnico Nacional.

En innumerables programas de televisión y Radio Culturales.

Olivia dio conferencias de la Historia del Jazz en ENEP-Acatlan, ENEP-Aragon, FES-Cuautitlan, Colegios de Ciencias y Humanidades UNAM, Centros Culturales de Hacienda y Crédito Público, Casa de La Paz y Teatro del Fuego Nuevo de Universidad Autonoma Metropolitana.

En la década de los 80, creó y dirigió en el centro cultural universitario “CASA DEL LAGO” en Chapultepec, el ciclo “JAZZ de 5 a 7” durante 7 años, logrando el registro sonoro de las figuras más importantes del jazz mexicano de la época.

Así mismo formó la primer “ORQUESTA MEXICANA DE JAZZ”, independiente del sindicato de músicos, motivo que trajo consecuencias por un atentado que sufrió contra su integridad física del que logró escapar.

En esta década de los 80’s tocó por varios años en 2 de los lugares “íconos” y puntos de referencia del Jazz nacional: “El Chato” de la colonia Roma, y el “New Orleans” de San Angel.

Da un Recital a Dúo en la Magna Sala De Conciertos Netzahualcóyotl del Centro Cultural Universitario donde se presentó con el excelente contrabajista polaco Darek Olezkiawitz en 1987.

En 1988 -en el Zócalo capitalino- se une a una huelga de hambre donde duró 10 días, en apoyo a unos campesinos indígenas a quien estaban despojando de sus tierras, logrando una audiencia con el entonces presidente Miguel de la Madrid.

Fue un 2 de Octubre de ese mismo año que decide -ante las consecuencias de la huelga- autodesterrárse e irse a vivir a los Estados Unidos donde permanece por 25 años.

Respetando absolutamente las Leyes de los E.U. hasta lograr todos los documentos requeridos sin quebrantar ninguna Ley, reinicia su carrera hasta 1994 en San Antonio Texas.

Los escenarios más relevantes donde se presentó a dar conciertos fueron:

University of Texas at San Antonio U.T.S.A

Trinity University

San Antonio College

The MacNay Art Museum

The Witte Museum

The San Antonio Museum of Art

The Carver Community Cultural Center

The Mexican Cultural Institute

The Alamo Concerts auspiciado por National Public Radio.

Olivia participa en dos importantes Festivales de Jazz en USA, uno en los Ángeles California “Central Avenue Jazz Festival” (1998)

Y en el XVIII Jazz Festival del Carver Community Cultural Center donde abre para la legendaria vocalista de Jazz Abbey Lincoln, primera esposa del histórico baterista de Jazz Max Roach.

Olivia graba su primer disco compacto en 1998 en los Angeles California “Round About Midnight in L.A.” con la participación del legendario baterista de la historia del Jazz: Billy Higgins y el contrabajista Roberto Miranda.

En 1999 Olivia es nombrada por el “San Antonio Express News” como “One of the most influential artist of San Antonio”

En mayo del 2000, Olivia va a México a dar un concierto en vivo del cual el periódico “La Jornada” escribe: “Una de las grandes figuras de la cultura mexicana, compositora y pianista de Jazz Olivia Revueltas confirma su gigante estatura estética con este concierto en vivo” La Jornada Junio 2, 2000.

En 2001 sale a la luz el segundo disco compacto de Olivia “Angel of Scissors” (Angel de las tijeras) ejecutado en de Trio con Roberto Miranda al contrabajo, y legendario Billy Higgins a la batería quien en el mes de mayo fallece. Olivia dedica pues este disco a su gloriosa memoria. Billy Higgins toco con todos los músicos de la Historia del Jazz.

Dos grabaciones mas en donde Olivia participa son “El Alma” de Julio Revueltas donde es la pianista en 4 piezas.

“The Alamo Concert” disco compacto realizado por National Public Radio con los mejores músicos de San Antonio. 2001

2011 Olivia es galardonada en la sala principal del Palacio de Las Bellas Artes por su trayectoria.

2012 Es nominada en la CDMX al máximo galardón de las “Lunas del Auditorio” en la categoría “Pioneros del Jazz”

El esposo, representante y productor de la maestra Olivia, William R. Simcock fallece el 7 de noviembre del 2008.

Ante esto Olivia ocupa 5 años en organizar todos los papeles y asuntos de su esposo, y en julio del 2013 regresa definitivamente a Mexico.

Octubre del 2015 Olivia Revueltas recibe el galardón “Mejor Música” que otorga Pantalla de Cristal por musicalizar con sus composiciones al Documental escrito y dirigido por Guillermo Piñón “Los Días Del Hombre Terrenal”- José Revueltas, en el centenario de su natalicio.

“José Revueltas, mi padre, era un hombre muy cálido, divertido y con una inteligencia chispeante. Pocas veces lo vi enojado; raras ocasiones estalló en él la cólera en toda su potencia. Las razones casi siempre estaban relacionadas con la injusticia”

En 2016 da magno Concierto en El Teatro De La Ciudad, Esperanza Iris: “Celebrando a Olivia Revueltas de regreso”.

En Mayo del 2017 se presenta en la Sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes, en Honor al acuarelista mexicano Ignacio Barrios.

El 27 de febrero de 2018 su más reciente Recital de Piano Solo en el auditorio “A” en las instalaciones de Radio IMER “Retorno a México de la pianista Olivia Revueltas”

Olivia, nominada para recibir el máximo galardón “Fundación Tónica” el 3 y 4 de Mayo de este 2018 en Guadalajara.

En 2018 recibe el galardón “Mérito en las Artes” en la asamblea legislativa de la CDMX, y posteriormente ese mismo año le otorgan la medalla “Leona Vicario” en el recinto que fue hogar de “La Madre de la Patria” ahora museo y “Sede de la Literatura del INBAL”.

Texto tomado de la biografía en FB del Maestro Julio Revueltas. Hacemos extensivas tanto a él como a sus amigos y familiares nuestras más sinceras condolencias de parte de quienes colaboramos en Regeneración.MX

Fotografía de portada: Alexandro Guerrero (2021)

Redes: https://www.youtube.com/@oliviarevueltas

https://www.facebook.com/oliviarevueltasoficial?locale=es_LA

