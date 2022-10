Felipe Calderón sí tiene investigaciones en EE.UU., revela AMLO

El presidente AMLO fue cuestionado sobre los dichos del secretario de Gobernación de que el expresidente Felipe Calderón era investigado y confirmó que sí.

RegeneraciónMx, 26 de octubre de 2022. Tras darse a conocer que el expresidente, Felipe Calderón es investigado de manera internacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó los hechos.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano confirmó que si es investigado el expanista por el gobierno de Estados Unidos por el tema de tráfico de armas en beneficio del crimen organizado.

“No tengo más información que esta que es de dominio publico… se hizo una investigación en Estados Unidos, no sé si estate vigente.. allá dan carpetazo a asuntos que consideran no convenientes, pero de que existió esta operación y de que se enteraron en el gobierno de Felipe Calderon, de eso no hay duda”, señaló.