Gobernadores celebran triunfos de la 4a Transformación en 22 entidades

4a Transformación avanza con paso firme. Denuncian compra de votos, intimidación y violencia en Tamaulipas, Aguascalientes y Durango

Regeneración, 6 de junio de 2022. Gobernadores y gobernadores de la 4a Transformación celebraron el avance en 4 entidades que serán gobernadas por la coalición Juntos Hacemos Historia.

Y es que los gobernantes de la 4T se refirieron a los triunfos que arroja la jornada electoral en al menos 4 de seis entidades en contienda.

Esto es Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca e Hidalgo.

Cabe destacar que los portales señalan las notables diferencias en el mapa político de México.

Así, en 2018, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), gobernaba 14 entidades, es decir ha perdido 11 gubernaturas.

La transformación avanza en todo el país. pic.twitter.com/L64glQ4Qp9 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 6, 2022

Por otra parte el Partido Acción Nacional (PAN), en 2018 tenía 11 gubernaturas y ahora solo mantiene 5, es decir ha perdido 6 entidades.

En tanto que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) pasa de gobernar 5 entidades a ninguna.

En tanto que la 4a Transformación, encabezada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se ha extendido a 22 gubernaturas.

4a Transformación

-«LA 4TA TRANSFORMACIÓN AVANZA», así intitularon su comunicado los gobernadores emanadas del movimiento de AMLO.

-«La elección del día de hoy muestra, sin lugar a dudas y con toda contundencia, que la Cuarta Transformación avanza con paso firme en todo el país»

Lo anterior señalaron en un documento dado a conocer en horas de la noche, tras darse a conocer los resultados preliminares.

Además señalan que: «Son ya 22 de 32 entidades de la República que serán gobernadas por nuestro movimiento Juntos Hacemos Historia».

Por otra parte, las y los gobernadores de la 4a Transformación felicitaron los triunfos en Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca e Hidalgo.

AMLO

Al tiempo que destacaron el avance, subrayaron el liderazgo de AMLO en la transformación de México.

Así, enfatizaron: «El gran liderazgo, trabajo, convicción y entrega del Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador».

Además, remarcaron que «la decisión del pueblo de México de dejar cada vez más lejos el régimen de corrupción cimentan un país cada vez mas justo, fraterno y de bienestar.»

-«i No hay marcha atrás!», proclamaron los gobernadores de la 4a Transformación.

Denuncia

Por otra parte, los gobernantes de la 4T, denunciaron las irregularidades cometidas durante la contienda electoral.

-«No podemos dejar de mencionar la compra de votos. violencia e intimidación que marcaron las jornadas electorales en municipios de Tamaulipas, Aguascalientes y Durango.

Al tiempo que señalaron su apoyo a las medidas legales que se emprenda y llamaron a las autoridades electorales a su imparcialidad.

Convicción

Cabe destacar que las y los gobernadores reafirmaron su compromiso con la transformación de México.

-«Las y los Gobernadores y la Jefa de Gobierno de la Cuarta Transformación reafirmamos nuestro convencimiento de que nuestra Nación avanza en la dirección correcta», indicaron.

Finalmente, subrayaron la «convicción de seguir gobernando bajo los principios do no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

-«i Unidad y Movilización !i Que viva la Cuarta Transformación!»- proclamaron.

A este pronunciamiento de la 4a Transformación se integraron las y los gobernadores Marina del Pilar, de Baja California; Rutilio Escandón, de Chiapas.

Así como Evelyn Salgado, de Guerrero; el gobernador Navarro Quintero de Nayarit; y Rocha Moya de Sinaloa.

Además de Lorena Cuéllar de Tlaxcala y Castro Cossío de de Baja California Sur.

Desde luego la emblemática gobernante de la 4a Transformación en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo Jefa de Gobierno.

Junto con ellos, los gobernadores Ramírez Bedolla de Michoacán; Miguel Barbosa de Puebla; Alfonso Durazo de Sonora.

Asimismo, los gobernadores Cuitláhuac García de Veracruz, Layda Sansores de Campeche e lndira Vizcaíno de Colima.

Finalmente en este documento de la 4 Transformación, también aparece Cuauhtémoc Blanco,

Gobernador de Morelos; Ricardo Gallardo de San Luis.

Así como Manuel Merino gobernador de Tabasco y David Monreal de Zacatecas.