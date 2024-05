Habrá elecciones sin mayores problemas: presidente AMLO

Ayuda mucho el que la gente esté contenta. Los que están enojados, la verdad, no son mayoría. Tienen derecho a manifestarse, pero no son la mayoría: AMLO

Regeneración, 22 de mayo de 2024. El presidente AMLO subrayó que las elecciones del próximo 2 de junio en México se desarrollarán sin problemas mayores.

Cabe destacar que en Palacio Nacional, el presidente asentó que la estabilidad se debe a que la mayoría de la población “está satisfecha” y solo un grupo minoritario muestra descontento.

“Van bien las cosas, no deja de haber algunos problemas, pero yo considero que se van a celebrar las elecciones sin problemas mayores”.

AMLO en la Mañanera

"anabel hernandez es una escritora de ficción, una vil calumniadora, pero me ha hecho lo que el viento a Juarez, nada"



AMLO pic.twitter.com/qWxl9VDMB8 — Shion (@ChicShion) May 22, 2024

Seguidamente el presidente AMLO puntualizó que existe una minoría inconforme que tiene el derecho de manifestarse.

“Es que también ayuda mucho el que la gente esté contenta, los que están enojados, la verdad, no son mayoría, además tienen derecho a manifestarse, pero no son la mayoría”.

El presidente destacó que, a pesar de los retos, el ambiente en el país es mayoritariamente de calma.

No existe polarización: AMLO

“Es que también ayuda mucho el que la gente esté contenta. Los que están enojados, la verdad, no son mayoría; además, tienen derecho a manifestarse, pero no es la mayoría”.

Seguidamente, expresó que “por eso, cuando dicen ‘estamos polarizados’, no, no, no se está polarizando”.

Pese a mentiras vs. @CFEmx el suministro eléctrico está garantizado. Desde el 9 de mayo no ha habido cortes en ninguna región. Realizamos inversión histórica de 19,971 MDD en 35 proyectos de generación, 4600 MDD en 60 proyectos de transmisión, 6200 MDD en 13 centrales. pic.twitter.com/nlUoF9WYMz — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) May 22, 2024

E incluso asentó:

“Puede ser que arriba, en la cúpula, pero si hablamos de todo el pueblo, no, la gente está contenta, está en su trabajo”.

Esto es, como se indica, “buscándose el pan para ellos, para sus hijos; están trabajando, en algunos casos día y noche”, señaló AMLO.

Oportunidades bienestar

“Porque por décadas México no tenía, como ahora, oportunidades de trabajo. Somos de los países con menos desempleo en el mundo, nos cuesta trabajo conseguir ciertos obreros”.

Y citó; “por ejemplo, soldadores. Hay 35 mil hermanos guatemaltecos trabajando en Quintana Roo, 35 mil”.

Entonces, “los salarios, las cosas. Lo sabe la gente, me lo dicen en la calle, dondequiera que vamos”.

Elecciones en paz

El presidente @lopezobrador_ llamó a seguir denunciando la corrupción en lo inmobiliario. “Hay un Cartel Inmobiliario no crean que nada más aquí”, comentó no es un asunto nuevo y señaló durante su administración se dejarán bastantes planes de desarrollo urbano por municipios. pic.twitter.com/q4V5ILiOZf — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) May 21, 2024

Por otra parte, AMLO dijo que no hay razones para la confrontación política ni violencia durante este período electoral, asegurando que su gobierno está alerta a cualquier posible incidente.

“Se está viendo en dónde puedan surgir hechos violentos, no se trata solo de la lucha partidista, sino porque hay enfrentamientos entre bandas y hay que estar pendientes”.

Es decir, “cuidando a todos, es nuestra responsabilidad”, puntualizó AMLO

Finalmente, reiteró que Gabinete de Seguridad se reúne periódicamente con los consejeros del INE para garantizar la seguridad, antes, durante y después de las elecciones del 2 de junio.

Contundente respuesta de AMLO a Antony Blinken sobre ecocidio en Quintana Roo pic.twitter.com/YNjBUomiiz — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) May 22, 2024

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado