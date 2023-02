Hombre recibe una transferencia por error y se niega a devolverla;

Una mujer de Durango realizó una transferencia a un hombre por error y que tras ser localizado se negó a devolver dinero, por lo que fue exhibido en redes.

Regeneración Mx, 21 febrero 2023. Gracias a una publicación en Facebook se logró localizar a un hombre identificado como Carlos Hernández, quien recibió una transferencia por error de una mujer que pretendía enviarle dinero a su hijo.

Dicha publicación fue realizada por Daniel Luna García quien solicitaba a las personas en esta red social ayudarle a localizar a un hombre al que su mamá le había enviado $8,350 pesos por un error al momento de utilizar su aplicación bancaria.

“Solicito de su ayuda para encontrar a una persona, su nombre es Carlos Hernández y el motivo de mi búsqueda es porque erróneamente se le depositó un dinero que era específicamente para mis estudios, quien me lo deposito es mi mamá, pero erróneamente se lo depositó a esta persona, pero ya no tiene contacto con él”, explicó Daniel en su publicación.

De acuerdo con lo narrado por el joven estudiante, su mamá lo tenía dentro de sus cuentas registradas para transferencias por un servicio que algún momento le prestó Carlos Hernández, sin embargo, la comunicación con él se había perdido.

Lo único que sabían para lograr dar con su paradero es que laboraba en Izzi Telecom y que vivía en Durango, afortunadamente con estos datos se consiguió obtener su dirección.

Según una segunda publicación del estudiante, acudió en compañía de su mamá a la dirección de Carlos Hernández para pedirle amablemente que les devolviera el dinero de la transferencia ya que era para sus estudios.

Sin embargo, Carlos señaló que no contaba con la tarjeta de débito de la cuenta a la que se le transfirió y accedió a ir al banco con ellos para retirar el dinero.

Llegando al banco, madre e hijo, se encontraron con la sorpresa de que la mitad del dinero transferido ya no estaba en la cuenta de Carlos.

“No se me hace Justo que hayan tomado un dinero que no les corresponde, por lo mismo los invito a que por favor lo devuelvan ya que no creo que les gustara que les pasara esta misma situación, adjunto fotos de estas personas para que mínimo les dé un poco de vergüenza y vean que no se vale hacer estas cosas”, sentenció Daniel