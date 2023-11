Indigna golpiza de junior a muchacho vigilante de estacionamiento

Junior de Lomas de la Angelópolis arremete contra uniformado de estacionamiento. Guardia con nariz fracturada. Soy menor de edad alega el agresor

Regeneración, 29 de noviembre de 2023. Portales destacan la indignación luego que Patricio P., quien alegó ser menor de edad arremetió contra guardia de estacionamiento en Puebla y le fracturó la naríz.

Y es que se trata de un junior que se molestó con un guardia de Lomas de Angelópolis debido a que no funcionó correctamente el servicio de Parkimóvil.

Patricio Pereyra, alumno de la Prepa Anáhuac Puebla, le propinó una golpiza a un operador de caseta en Lomas de Angelópolis 1, porque el empleado "no le abrió rápidamente la pluma". La institución ya lo suspendió temporalmente y analiza su expulsión definitiva.



Lo curioso es que…

Cabe subrayar que se trata de otro caso que involucra a un junior de la Universidad Anáhuac.

Así, una nueva golpiza en Puebla, ahora contra un guardia de seguridad privada del fraccionamiento Lomas de Angelópolis I.

Lo anterior porque el uniformado le solicitó al joven seguir el protocolo de ingreso y seguridad.

Además, se indica que el hecho tuvo lugar el 27 de noviembre a las 18:51 horas, en la entrada Norte del fraccionamiento sobre el bulevar Lomas, cerca de Sonata.

Por otra parte, usuarios de redes sociales identificaron al presunto agresor como Patricio P., estudiante de la universidad Anáhuac.

Esto es, misma institución a la que acudían los agresores del joven Neto, quien fue atacado en la zona de la Estrella de Puebla.

Sin embargo, el origen del pleito fue porque al ‘Junior’ no le funcionó el Parkimóvil.

La violencia que vemos no es casual, pues #Puebla destaca por #MaltratoAnimal



La golpiza que le propinaron a un joven junto a la Estrella no es aislada



Refleja la necesidad de fomentar el respeto a todos los seres sintientes



Desde casa y desde el Gobierno, hay mucho por hacer pic.twitter.com/AL8gjtfdDp — Lety Varela (@LetyVarela) September 11, 2023

Debido a lo anterior, el guardia de seguridad privada de la empresa VIMA le solicitó cambiarse de carril y presentar una identificación.

Pero, el joven perdió la cabeza y se lanzara contra el guardia, quien fue sorprendido a golpes mientras se encontraba en la caseta de vigilancia.

Seguidamente, se destacan videos exhiben claramente que Patricio llegó a la caseta y soltó puñetazos contra el vigilante, quien incluso cayó al suelo.

Asimismo, se narra que aunque después el guardia logró levantarse e intentó calmar al agresor, éste seguía enardecido.

Lo anterior, hasta que apareció un motociclista y una residente, pero ninguno de los dos lograron enfriar la discusión.

A su vez, Patricio dijo ser menor de edad y culpó al guardia de haberlo agredido en primer lugar.

Sin embargo, la víctima aseveró que todo estaba grabado en video y ni siquiera le había levantado la mano al joven.

¿Se acuerdan de este video? Pues la protagonista se llama Paola Mercenario, madre de Patricio Pereyra, quien golpeó a un guardia de seguridad en #Puebla, y hoy es nota nacional. La señora Mercenario protagonizó esta golpiza en una plaza de #Cuernavaca. "Por sus frutos los…"

No conforme con lo anterior, el acusado después admitió haber golpeado al guardia y le gritó que si quería le daría una nueva golpiza.

-“Sí, soy yo, ¿cuál es el pedo?”, señaló Patricio tras la llegada de otros dos guardias, a quienes les gritaba que no lo tocaran.

-“Ven güey, nada más no me agarres (le dice a otro elemento de vigilancia), este put@ es el que me pegó, ¿te gustó tu putiz@? Sí ya le di en la madre. Vente, vamos a darnos un tiro”

Al tiempo que se supo que el guardia de seguridad está internado en un hospital con la nariz fracturada.

Al respecto portales como Excélsior, recuperan lo dicho en redes sociales.

-“Ahí el claro ejemplo de que el dinero no da la educación. Ojalá exista justicia y no tráfico de influencia”.

Lo anterior dice una internauta y otro “qué lo metan a la cárcel, muy gallito y cuando vio que lo grabaron ahora sí soy bueno”.

“Es que en el país de no pasa nada, no hay un castigo que ponga el ejemplo. Cada vez está peor la agresividad y prepotencia, los chicos no tienen tolerancia a la frustración”.

-“Sienten que todo se merecen, el otro chico solo está haciendo su trabajo. Que coraje ojalá el condominio le apoye y reconozca que está haciendo bien su trabajo”.

Así dijeron en redes sociales sobre el caso del junior pegón que abundan en Puebla, al perecer.