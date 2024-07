INE va por multa millonaria para partidos políticos y candidatos

El INE señaló que esta multa sería de más de 1,000 mdp a partidos y candidatos por irregularidades durante el proceso electoral de 2024.

RegeneraciónMx, 22 de julio de 2024.- La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del Instituto Nacional Electoral (INE) ha propuesto sanciones que suman un total de 1,565.3 millones de pesos para partidos nacionales y locales, así como para candidatos independientes, debido a irregularidades en ingresos y gastos de campaña. No obstante, este monto podría reducirse significativamente si se aprueba la propuesta de algunos consejeros para disminuir las multas, pasando de 150% a 100% del monto involucrado en los gastos no reportados y de 100% a 50% en los egresos no comprobados.

A media jornada, el Consejo General del INE decretó un receso de cuatro horas, con una votación dividida, para revisar las últimas adendas y correcciones de los informes presentados por la UTF. Isaac David Bernal, responsable de la UTF, negó anomalías en el proceso y aseguró que, aunque hubo fallas en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), se otorgaron hasta 60 horas adicionales a los partidos para entregar sus informes.

“Hubo fallas en el SIF, pero se repuso el tiempo perdido. No podemos asumir que toda la obligación de rendición de cuentas se vio afectada por el SIF, eso no es verdad”, enfatizó Bernal en entrevista.

Las multas del INE

En el informe que se está discutiendo, Morena es el partido con la mayor sanción, con 392.9 millones de pesos, seguido por Movimiento Ciudadano con 245 millones y el PAN con 168.2 millones.

Otros partidos como el PRD, PT, PRI y el Verde también enfrentan multas considerables, acumulando un total de 1,420.9 millones de pesos en sanciones para partidos nacionales. A esto se suman 143.1 millones para candidatos locales y 197 millones para candidaturas independientes.

Las principales faltas incluyen egresos no reportados (519.1 millones), egresos no reportados de representantes de partidos en casilla (129.7 millones) y egresos no comprobados (129.9 millones). Además, se impondrían 90 millones en multas por eventos registrados de manera extemporánea.

La consejera Claudia Zavala solicitó el receso y subrayó la necesidad de revisar el sistema de fiscalización debido a los limitados tiempos para esta tarea, sugiriendo que la ley debe ajustarse a la realidad del trabajo de revisión de gastos de campaña.

