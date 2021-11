Regeneración 25 noviembre 2021. La conductora Inés Sainz reveló que Inés Gomez Mont provocó que la NFL sancionara a TV Azteca luego de que la ahora prófuga de la justicia le propusiera matrimonio a Tom Brady.

Dicha escena dio la vuelta al mundo pues Inés Gómez Mont se vistió de novia durante el día de medios del Super Bowl XLII para pedirle matrimonio a Tom Brady.

Sainz recordó con vergüenza lo que hizo su compañera quien fue llevada por TV Azteca para hacer ‘notas de color’ durante el evento.

«Ella era invitada por el área de espectáculos al Super Bowl, siempre en TV Azteca mandan a alguien que no tiene nada que ver con deportes para hacer notas de color”, comentó Sainz en una entrevista con Adela Micha.

De acuerdo con Inés Sainz el ridículo de Gomez Mont le costó a la televisora de Ricardo Salinas 10 acreditaciones.

“La NFL nos dijo que si íbamos a mandar gente para hacer ridiculeces no necesitábamos tantas acreditaciones, por eso de 15 acreditados nos redujeron a solo cinco”, comentó Sainz.

Durante años se rumoró que ambas conductoras no se soportaban y en una ocasión Sainz golpeó a Gómez Mont jugando futbol americano.

«Estábamos jugando y me transformo, recibo el balón e ilusamente Gómez Mont se para frente a mí pensando que me iba a detener y no. Le aviento el cuerpo y sale volando, a todos nos dio risa y salió el video, pero creo que sí le dolió”, dijo Sainz.