Influencer denunció que fue expulsada del Vaticano por su forma de vestir

Una influencer denunció en sus redes sociales que fue expulsada del Vaticano tras lucir un vestido que fue calificado como inapropiado para estar en la zona religiosa

Regeneración, 4 de febrero de 2022. Una modelo e influencer que estuvo de vacaciones en Roma desató polémica en redes tras dar a conocer que fue expulsada del Vaticano por su forma de vestir.

Se trata de la influencer brasileña Juju Vieira, quien decidió denunciar en redes sociales que fue víctima de discriminación tras ser vetada del Vaticano.

De acuerdo con información del portal Daily Mail, la modelo brasileña acudió a la zona religiosa con un vestido ajustado de manga larga y botas, lo cual fue descalificado por el personal del lugar.

Según los datos, los hechos se registraron el pasado 30 de enero, cuando la influencer disfrutaba de sus vacaciones en tierras europea.

Sin embargo, su experiencia pasó a ser desagradable tras ser vetada del Vaticano por no utilizar ropa adecuada para estar en dicho lugar.

La modelo Juju Viera publicó un video donde narró su experiencia tras ser expulsada del Vaticano por acudir con vestimenta «provocativa».

«Un señor que trabaja allí, se acercó a mí y me dijo que el lugar era para rezar y que yo no estaba vestido adecuadamente y me invitó a irme»

comentó la influencer