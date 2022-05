EE.UU facilita a Ucrania información para localizar y matar generales rusos en el frente de guerra al indicar movimientos y ubicar cuarteles móviles

Regeneración, 5 de mayo del 2022. Al menos doce generales rusos han sido abatidos desde el comienzo de la invasión de Ucrania, en parte por la ayuda facilitada por EE.UU. a Ucrania.

Según informa este jueves The New York Times, EE.UU ha compartido con Ucrania información de inteligencia sobre movimientos de tropas rusas y ubicación de cuarteles móviles.

Además se destaca que la información habría ayudado a eliminar a generales rusos.

Por otra parte el diario especifica que serían 12 los generales rusos abatidos, aunque no todos gracias a la inteligencia de EE.UU.

En este sentido el The New York Times cita fuentes cita fuentes militares que señalan errores como utilizar dispositivos electrónicos no seguros.

Al respecto Un ex alto comandante del Ejército de EE.UU., Frederick B. Hodges, dice que esto muestra una «pobre disciplina y falta de experiencia» de los generales de Rusia.

Además de soberbia y errores de apreciación de las capacidades reales de Ucrania.

Incluso dice que la propia estrategia militar rusa habría dejado desprotegidos a sus altos cargos al centralizar al más alto nivel» las decisiones militares.

Mismo que obliga a los generales rusos a emprender viajes de riesgo a la primera línea de combate para resolver problemas logísticos y operativos.

Y es que los portales señalan que ha llamado la atención la capacidad de las fuerzas ucranianas para localizar y matar generales rusos.

Por otra parte, hasta el momento, se ha notificado la muerte de 12 generales rusos en el frente, algunos de ellos de la élite del ejército de Rusia.

En ese sentido se indica que la caída de tantos generales y oficiales ha sido un golpe duro para el Kremlin y una sorpresa por Occidente.

Lo anterior porque acabar con altos mandos del ejército no es sencillo.

Finalmente entre otras cosas se precisa que EE.UU han proporcionado información del campo de batalla en tiempo real en Ucrania.

Así los estadounidenses indican la ubicación y otros detalles sobre la sede móvil del ejército ruso, que se traslada con frecuencia.