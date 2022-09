Video: Joven se cuelga de un autobús para perseguir a su novia; lo tachan de tóxico y se viraliza

Mediante redes sociales se difundió el video en el que el joven esta colgado de la puerta de un autobús agarrándose de donde pueda para evitar cae

Regeneración 30 septiembre 2022. Un joven fue captado colgándose de la puerta de un autobús para seguir a su novia tras una discusión.

Mediante redes sociales se difundió el video en el que el joven esta colgado de la puerta de un autobús agarrándose de donde pueda para evitar caer.

Cabe señalar que el vehículo estaba en movimiento cuando el joven se colgó.

Dentro del autobús se podía ver a una joven llorando desconsoladamente, al parecer porque había tenido una discusión con el joven.

Según el joven le quitó el celular a la chica porque notó que tenía conversaciones con otra persona.

“Yo le quité el celular y le vi una conversación con un muchacho, y pues esa conversación no me gustó y ya. Al final todo se le entregó, no le quité nada. Éramos pareja, yo qué le iba a quitar”, comentó el joven.