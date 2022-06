Joven estudia Derecho y le toca divorciar a sus padres; se viraliza en redes

Una joven abogada se viralizó tras narrar que le encargaron hacer los trámites de divorcio de sus padres; dividió las críticas en redes

Regeneración, 5 de junio de 2022. Una joven se viralizó en redes sociales tras publicar un tuit en el que menciona que tras estudiar la licenciatura de Derecho deberá divorciar a sus padres.

La joven usuaria narró que uno de sus primeros casos por resolver a partir de sus estudios será el de la separación de sus familiares directos.

La dueña de la cuenta de Twitter @paulettebdz publicó un mensaje donde dio a conocer, con incredulidad y dolor, que una de sus primeras tareas en el campo laboral será el de divorciar a sus papás.

El tuit mencionó «Neta que nunca me imaginé estudiar Derecho para terminar divorciando a mis papás. 0/10. Todo mal, todo terrible».

Debido a que el caso resultó ser difícil para la joven, ella narró que pidió al equipo de abogados que alguien más lo llevara.

Sin embargo, la joven explicó que sus padres se negaron al cambio de abogado, debido a que esperaban contar con el apoyo y profesionalismo de su hija.

«No fue tanto mi decisión, sino la de ellos. Estos son los señores que no me sueltan el brazo y me están lastimando»

contó la joven