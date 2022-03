Joven reportado como perdido en Querétaro reaparece; huyó por maltratos

Una madre utilizó sus redes para acusar que no se ha emitido una alerta amber para dar con el paradero de su hijo; el joven se fue por su propia voluntad

Regeneración, 31 de marzo de 2022. Una mujer identificada como Altagracia Hernández utilizó sus redes sociales para pedir ayuda en el caso de la presunta desaparición de su hijo de 16 años.

La mujer narró en sus redes sociales que su hijo podría estar en Michoacán después de haberse perdido en Querétaro desde el pasado 19 de marzo.

De acuerdo con la información publicada por Altagracia Hernández, el joven vivía con ella en Residencial Italia, sin embargo, lleva días sin poder localizarlo.

Debido a la cantidad de días en los que no ha podido comunicarse con el menor, la madre acusó que podría estar en Michoacán luego de que un grupo de personas lo sustrajeran.

El 27 de marzo, la mujer informó que la Fiscalía General de Justicia de Querétaro le negó la alerta amber del menor debido a que la consideró innecesaria.

Por ello, la madre está solicitando el apoyo de la ciudadanía para que se puedan emprender las indagaciones sobre el paradero del joven Kevin.

Como consecuencia de las múltiples denuncias de Altagracia Hernández, vía redes sociales comenzó a circular un video donde apareció Kevin para hablar sobre la situación con su mamá.

Para empezar, el joven aseguró que salió de su casa para evitar los maltratos que estaba sufriendo al interior de su casa.

«Hola soy Alfredo Kevin, el chico que según está desaparecido pero no. Yo me salí de mi casa por voluntad propia y porque mi mamá me maltrataba bastante, también mi padrastro»

Por otra parte, Kevin narró parte de los malos tratos que padecía mientras estaba bajo el techo con su madre y su padrastro.

«Mi mamá me maltrataba físicamente, también emocional y verbalmente. Todos los días en casa había gritos, me llegó a dejar a dormir afuera de mi casa, sin nada (…) me llegaba a pegar hasta que se cansara y me daba de comer en la bandeja de mis perros»