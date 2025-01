Jóvenes son el presente, merecen vivir en paz, homenajea Sheinbaum

Jóvenes protagonistas de las 4 Transformaciones: Contra autoritarismo del PRI-Gobierno y 36 años neoliberal. Becas vienen del pueblo y al pueblo se deben

Regeneración, 17 de enero de 2024. La presidenta Sheinbaum reflexionó con jóvenes de Guerrero sobre la historia patria y el papel de los jóvenes así como su derecho a vivir en paz.

Cabe destacar que Claudia hizo un recorrido histórico y puntualizó los momentos de la lucha por la democracia hasta 2018, con el arribo de AMLO a la presidencia.

Así como las postulados republicanos y democráticos del movimiento.

Sheinbaum

Y es que la presidenta propuso «reflexionemos sobre el momento que vive nuestro país, esta etapa histórica que nos ha tocado vivir».

-«Yo tengo 62 años, voy a cumplir 63 este año. Algún día fui joven, hace ya algún tiempo», confesó.

Seguidamente, a ojo de buen cubero hizo un promedio de edad entre asistentes que resultó en 24 años, para comparar.

«Y es importante que reflexionemos el momento que vivimos porque no siempre fue así.

«Cuando nosotros…, éramos jóvenes, era otro momento el que vivía México. Era un momento de mucho autoritarismo, no se podía salir fácilmente a hacer una manifestación, una concentración».

No crean que siempre los jóvenes tuvieron tantas libertades como ahora, recordó.

«Aquí en Guerrero, se vivió una historia de mucha represión, de mucho cacicazgo, de que no se permitía disentir; que si alguien disentía, era reprimido».

Y después, vino un periodo, un proceso, que fue el tiempo que le llamamos el “periodo neoliberal”, de 1982 al 2018, 36 años.

Esto es, recordó que durante un tiempo, aun cuando había mucho autoritarismo, no había democracia, no había libertades, por lo menos se crearon escuelas, hospitales en nuestro país.

Neoliberales

Pero en ese periodo del ’82 al 2018, lo que llamamos el “periodo neoliberal”, fue una época en donde se pensaba que lo público, que la educación pública no era buena, que lo bueno era lo privado, la educación privada.

Una época en que se pensó en que el gobierno era muy mal administrador y se privatizaron todas las empresas que pertenecían al Estado mexicano.

Además, «una época en donde prácticamente no se crearon universidades, no se crearon preparatorias; una época que hizo mucho daño a la Nación».

Y en esa época, también, hubo muchos fraudes electorales. Se decía que era época de la democracia, pero, en realidad, no.

«No permitían que ganara un candidato que no era del partido oficial o de los partidos oficiales».

Hasta que llegó el año 2018 y el pueblo de México dijo: “Basta ya, de autoritarismo, de fraudes, de que dejen al pueblo en la pobreza, con grandes desigualdades”. Y llegó el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por voluntad del pueblo de México.

Y a partir de ahí inició lo que llamamos la “Cuarta Transformación de la Vida Pública”.

La cuarta

Además, destacó, la Independencia, la Reforma, la Revolución y ahora la 4T, precisamente con participación de los jóvenes.

«Imagínense ustedes, a su edad al joven Guerrero, a Vicente Guerrero, que pudo haber tenido su edad, y que tomó una decisión en un momento de su vida, en donde decidió luchar por la independencia de su territorio, de su país, de su patria.

Esto es, que «cuando su padre le pide, le suplica que, para que no pierda la vida, acepte a ser un acuerdo con el virrey. Vicente Guerrero le dice, a su edad: “No, padre. La patria es primero”».

Luego de referirse a la gesta de Reforma y la Revolución, sus jóvenes participantes y en general hombres y mujeres patriotas, recordó que AMLO tomó la determinación y dijo: “Hay que luchar por la justicia”.

«Convocó a millones, después de años y años. Muchos de nosotros participamos en ese movimiento. Ese movimiento social llegó en el 2018″.

Y en el 2024, ya con la participación de muchísimos jóvenes, el pueblo de México dijo: “¡Que siga la Cuarta Transformación de la Vida Pública y, por primera vez, que gobierne una mujer la Presidencia!”

Vean ustedes la Transformación.

Cambios

Puntualizó ante los jóvenes que desde 2018 el gobierno ya no representa a unos cuantos, a los meros de arriba; el gobierno hoy representa al pueblo de México.

Además que no pensamos que “quien no tiene un trabajo no es porque sea flojo”, sino porque no hay las oportunidades para hacerlo.

«Cambió el que no pensemos que “quien no tiene la oportunidad de entrar a una universidad, no es porque no pasó un examen de admisión”, sino porque durante años se dedicaron a que no hubiera universidades».

Cambió la visión, cambió la forma de gobierno. Cambió que la Presidenta, y el Presidente, en su momento, nos dedicamos a servir al pueblo de México, ¿por quién? Por voluntad del pueblo de México.

Salario

Así que, el día de hoy que les hablamos, lo que quiero decirles es, defiendan esta Transformación, sean parte consciente de esta Transformación.

Lo que están recibiendo el día de hoy, este apoyo de más de 8 mil pesos mensuales tiene que ver, primero,» con que aumentó el salario mínimo».

¿Sabían que en 2018 «el salario mínimo era poquito más de 3 mil pesos? —¿Es cierto?— 3 mil 600 pesos, y hoy es de 8 mil 480 pesos; de 3 mil 600 a 8 mil».

¿Saben que durante esos 36 años de los que «hablamos no aumentó el salario mínimo»?

Seguidamente, Sheinbaum recordó que decían los gobernantes de entonces que “no debía aumentar el salario mínimo porque si no, iba a haber inflación” o se irían las inversiones.

Así, dijo AMLO aumentó en términos reales el salario; hoy es más del doble de lo que era antes.

«Nosotros decidimos seguir aumentando el salario mínimo por encima de la inflación, y lo vamos a seguir haciendo todos los años».

¿Y saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? «Que no hubo inflación y que las inversiones están en récord histórico, nunca antes había habido más inversiones en el país».

«Lo que pasa es que eran gobiernos que beneficiaban a unos cuantos y que no beneficiaban al pueblo de México», aseguró.

Al pueblo

Luego de recordar que antes no había pensiones, apoyos ni derechos del Bienestar.

Por eso, lo más importante que puedo decirles es, conozcan la historia de nuestro país. ¿Por qué tienen esta posibilidad, este derecho de tener por un año este ingreso para poder trabajar?

Y respondió que «porque consideramos el empleo como un derecho».

Y lo segundo que quiero decirles es que este recurso, este apoyo, este Programa de Bienestar ¿quién les da el dinero? ¿de dónde viene? ¿del gobierno? ¿de la Presidenta? ¿saben de dónde viene? Del pueblo de México, del pueblo de México.

El pueblo de México paga sus impuestos cuando trabaja, el pueblo de México paga sus impuestos cuando compra una mercancía, el pueblo de México es quien nutre de recursos al gobierno.

Si este apoyo que se les está dando, viene del pueblo, ¿a quién se debe?

– ¡Al pueblo!

-Nunca lo olviden– les manifestó Sheinbaum

Seguidamente «no es el dinero, no es el crecer “yo solamente”; que es importante el esfuerzo personal, pero no es solo eso».

«Nosotros somos parte de una comunidad, de una fraternidad, somos parte del pueblo y nos debemos al pueblo».

Guerrero jóvenes

Finalmente, Sheinbaum recordó que un presidente chileno, Salvador Allende, que fue derrocado por un golpe de Estado, vino en los ‘70 a México.

Esto es, un hombre bueno, pacífico, que después fue asesinado durante el Golpe de Estado.

Y mismo quien dijo una frase en la Universidad de Guadalajara, cuando vino de visita a México y dijo: “Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción, hasta biológica”.

Y por eso, yo les digo: Ser joven y no ser guerrero, guerrera, es una contradicción, hasta biológica.

Por eso, lo que les digo es, sean guerreros y guerreras, amen a su patria, amen a su pueblo, amen la naturaleza, amen a su familia, amen a sus semejantes.

Eso es la Cuarta Transformación y siempre se lleva en el corazón.

¡Que viva Guerrero!, indicó la presidenta entre vivas a México y la transformación democrática.

