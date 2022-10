Juez suspende orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca del PAN

Incluso el PAN contempla que Cabeza de Vaca sea candidato a la elección extraordinaria en Tamaulipas por muerte del senador Faustino López

Regeneración, 21 de octubre de 2022. El juez octavo de distrito con sede en Tamaulipas concedió la suspensión definitiva a Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Esto, contra una orden de aprehensión girada por un juez federal y solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Y la cual se expidió por relacionarlo con los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

PAN

Así, «se estima que se encuentran reunidos los requisitos legales para el otorgamiento de la suspensión definitiva de los actos reclamados», dijo el juez.

Sin embargo, esto no significa que quede sin efectos esta orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca, sino que no puede ser ejecutada en tanto no se resuelva el fondo del juicio.

En ese sentido, García Cabeza de Vaca del PAN queda a disposición del juez que le concedió el amparo, pero no podrá ser detenido por los delitos de los que lo acusa la FGR.

Orden

Cabe destacar que la autoridad judicial que giró la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas es el juez de Distrito con residencia en Almoloya de Juárez, Edomex.

Por otra parte se indica que el militante del PAN también se amparó contra otra orden de aprehensión.

Sin embargo los jueces que giraron esa orden negaron los actos reclamados, por lo que el juez octavo de distrito negó la suspensión definitiva que solicitó Cabeza de Vaca.

Esto «por falta de materia sobre cual decretarla».

Finalmente, el juez federal fijó una audiencia a tas 9:12 de la mañana del próximo 16 de noviembre para que las autoridades entreguen información sobre una aparente orden de aprehensión.

Esto es que tienen que rendir informe el juez con residencia en Almoloya de Juárez; el titular de la Policía Federal Ministerial.

Así como el director de Aprehensiones y Localizaciones de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Ministerial.

Además del director general de Asuntos Policiales Internaciones e lnterpol y el comandante de la Guardia Nacional, con sede en la Ciudad de México.

Fichita

Finalmente el PAN de manera pública señala que Cabeza podrá ser tomado en cuenta para la elección extraordinaria de Tamaulipas.

Porque mientras no sea detenido, pues tiene todos sus derechos políticos a salvo y su partido lo apoya.