Kate del Castillo enfurece con la prensa por acorralarla a su llegada

Regeneración 26 abril 2022. La actriz Kate del Castillo se lanzó contra la prensa porque le obstruyeron el paso y agredieron a su equipo de seguridad.

Durante la revelación de la placa de cierre de temporada de la obra ‘Hamlet’, Kate del Castillo bajó de su vehículo para entrar al recinto.

En ese momento, los reporteros la abordaron y la cercaron impidiéndole avanzar.

Ante dicha situación su escolta la protegió y le abrió para entre los periodistas pero una de las reporteras le reclamó al guardia de seguridad porque supuestamente la empujó.

Cuando la actriz escuchó la queja de la reportera se molestó y le dijo que ese era el trabajo de su escolta.

“Ellos a eso se dedican, a cuidarme; me están poniendo el micrófono aquí ¡ve! (frente). No me salgas con eso. Yo encantada de hablar, pero no nos dejan caminar, no le echen la culpa a mi seguridad”, dijo Kate del Castillo.