La Changa le dice no a Cuevas; “no podemos estar en donde no quieren a los adultos mayores”   

El sonido La Changa canceló su participación en el sonidero que la alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, estaba organizando.

Regeneración Mx, 2 marzo 2023. Ramón Rojo Villa, líder de Sonido La Changa, anunció por medio de un video que no asistirá al evento sonidero organizado por Sandra Cuevas, el próximo 4 de marzo en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc.

En su comunicado, el “El rey de reyes” mencionó no estar al tanto de la prohibición que impuso la alcaldesa en contra de los bailes que se organizaban en el Kiosco Morisco de Santa María La Ribera, cuando acepto presentarse.

“Estaba yo viendo en los medios, porque yo no sé mucho de política, que injustamente unas personas como yo de la tercera edad, que van todos los domingos a la explanada de Santa María la Ribera les quitaron el baile, van a bailar danzón, todo el ambiente”, señalo el líder del Sonido La Changa.

El evento sonidero está programado para el próximo sábado y tiene invitados como Sonorámico, Sonido Siboney, Super Dengue, JRS, La sangre nueva, La auténtica voz del barrio Berraco, Sonido Jorge, La Voz y La clave, quienes no se han pronunciado al respecto.

“No me es justo, es injusto, que esas personas, aparte de que les cancelaron su baile, los golpeen, no es un delito bailar, no es un delito que uno que ya esté grande se manifieste”, manifestó Ramon Rojo.