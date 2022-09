Legisladores de Florida acusan peligrosísima fruta mexicana

México amenaza directa a la agricultura en Florida. Peligra seguridad alimentaria de EE.UU. Piden investigación y aplicar aranceles como a China

Regeneración, 9 de septiembre de 2022. Legisladores de Florida se lanzaron contra las exportaciones de fruta de México.

Incluso dijeron que se trata de un asunto de seguridad nacional para los Estados Unidos y al posicionarse, lo hicieron directamente contra México.

Florida

“México representa una amenaza directa para la industria agrícola estacional y perecedera de Florida».

Así como se oye, no la industria, no la saturación de mercado, etc, sino el país México entero enemigo de Florida entera.

Esto porque, «pone en peligro la seguridad alimentaria a largo plazo de Estados Unidos».

Además dicen los floridos legisladores que el peligro es que México sea hegemónico en la cadena de suministro de frutas y verduras de invierno y primavera.

Esto, «con la capacidad de fijar precios de mercado que perjudiquen a los consumidores estadounidenses”.

Y, por ello pidieron a Comercio de Estados Unidos investigar «avalancha de importaciones de frutas y verduras de México».

Republicanos

Así, senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott, junto con más de 20 representantes, presentaron una petición para abrir una investigación.

Esto es, indican los portales, utilizando la misma ley que se usó para imponer aranceles a miles de millones de dólares en importaciones de China.

Y es que según los Republicanos México tiene un plan para desplazar la industria agrícola perecedera y estacional de Florida.

Además, se indica que los senadores ya habían intentado detener importaciones de arándano de México, pero no lo lograron.

Fruta

Finalmente se indica que Estados Unidos importó un récord de 170 mil 600 millones de dólares en productos agrícolas, de los cuales 37 mil millones de dólares provenían de México.

Y en 2020, México representó tres cuartas partes del volumen de verduras frescas que ingresaron a Estados Unidos.

Asimismo se indica que los cabecillas andan en campaña electoral para ganar postulaciones por el partido Republicano