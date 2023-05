Liberan a Roxana Ruíz, la mujer que mató a su violador en legítima defensa

La joven, Roxana Ruíz, fue acusada de uso excesivo de la fuerza, luego de que mató al hombre que abuso sexualmente de ella.

Regeneración, 23 de mayo del 2023. Roxana Ruíz fue setenciada a seis años y dos meses de prisión por matar al hombre que la violó en 2021.

De acuerdo con el Ministerio Público del Estado de México, se formalizó la petición para desistir de la acción legal en contra Roxana Ruiz.

Por lo que, la jueza, Mónica Palomino, informó a las partes sobre la absolución de la joven; quien habia sido declarada culpable por uso excesivo de la fuerza.

La resolución la dió la misma jueza que apenas el 15 de mayo la declaró culpable del homicidio de su agresor.

Por lo que, con esta resolución se le declara en libertad a Roxana Ruíz, la cual podrá entrar en vigor dentro de tres días.

Sin embargo, la defensa legal del agresor podría apelar la setencia en contra de la absolución de Roxana Ruíz.

“Agradezco se me haya absuelto de algo que yo no tuve la culpa, reconocieron mi inocencia, algo que debieron hacer desde un principio. Me encerraron 9 meses injustamente”, indicó la joven.

