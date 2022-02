Lila Downs y su música llegan al Palacio de Bellas Artes

La cantante de origen mixteco, Lila Downs, se presentará los 22 y 23 de marzo en el Palacio de Bellas Artes, cuya música aboga por la justicia social

RegeneraciónMx.- La ganadora del Grammy y de seis Latin Grammy, la cantante Lila Downs, una de las voces mexicanas más poderosas y singulares, ofrecerá dos presentaciones en el Palacio de Bellas Artes que se llevarán a cabo los días 22 y 23 de marzo, a las 20:00 horas.

Su simbólica presencia en un escenario, contando conmovedoras historias que han trascendido las barreras del lenguaje, podrá disfrutarse en el recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

“A mí me tocó cantar y escribirle a mi país por medio de la canción. He sido testigo de diferentes décadas donde el origen de nuestra tierra y música no fue tan aceptado. Agradezco a este excelso recinto por recibir los sonidos de nuestro México en su diversidad y esplendor. Es una celebración poder cantar ante el público de Bellas Artes, máximo emblema del arte de mi país amado, México”, ha expresado la cantautora.

LILA DIOWNS ABOGA POR LA JUSTICIA SOCIAL

Nacida y criada tanto en Oaxaca, México, como en Minnesota, Estados Unidos, Lila Downs, hija de una mujer indígena mixteca y de padre angloamericano, ha escrito narrativas de resistencia indígena, protegiendo la visión originaria de las plantas y comida sagrados de su cultura oaxaqueña guardando sus tradiciones, con influencias que van desde la música folclórica y ranchera de México hasta la música del sur de Estados Unidos, cruzando barreras y generando sonidos que van desde el folk, jazz, blues, indígena y hasta el hip hop.

Apasionada activista de los derechos humanos, las letras de las canciones de Lila Downs a menudo marcan relatos enfocados desde la injusticia social, hasta las historias suprimidas en América Latina de mujeres de origen indígena y de trabajadoras.

La compra de boletos para su presentación en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes es a través del sistema Ticketmaster y en las taquillas del recinto.

Las funciones se harán con estricto apego a las medidas de protección sanitaria, las cuales consisten en la instalación de un filtro sanitario con aplicación de gel antibacterial, revisión de la temperatura que no rebase los 37.5°C, uso correcto de cubreboca, respeto a la sana distancia, además de aforo limitado, entre otras.