Llama Bloomberg «super peso» a la moneda mexicana

El medio de los Estados Unidos señala que a pesar de las predicciones, el peso mexicano ha sabido mantenerse entre las más estables del mercado.

RegeneraciónMx, 26 de julio de 2022. El peso mexicano ha comprobado que es una de las monedas en el mundo que se ha fortalecido y mantenido una buena estabilidad en comparación con el dólar, así lo reveló el medio Bloomberg.

En su artículo “Mexico’s ‘Super Peso’ Shocks Traders Who Had Bet on Wipeout“ señala que el súper peso de México se ha visto beneficiado con las llamadas“nearshore”, empresas que buscan costos accesibles para su producción y que han dejado de ver a China como la opción más viable para lograr esto.

El llamado medio especializado en economía destaca que la economía de México iniciará un periodo de cambio que no se había visto en las últimas dos décadas, es decir, desde que inició el siglo XXI.

Sobre el tema de las inversiones, Bloomberg señala que la inversión extranjera, que ha ido en aumento a partir desde el año 2021, es parte de las acciones que han fortaleciendo al súper peso y que posiblemente en 2023 su cambio en comparación con el dólar se posicione en 19.25.

LAS RAZONES DE LA ESTABILIDAD DEL SUPER PESO MEXICANO

Dado a los cambios económicos en el mundo, Bloomberg enlista las diferentes situaciones que le han dado fortaleza al peso mexicano, convirtiéndolo en súper peso. Estas son:

la política fiscal estricta

los aumentos en la tasa de interés

la esperanza de un cambio rádical en el comercio que impulse la inversión extranjera en México

Bloomberg destacó que gracias a la inversión extranjera se logró este efecto en la moneda nacional, mientras que estas inversiones ya tienen efecto en el norte del país, ya que desde 2021 se han establecido 6 empresas estadounidenses en Nuevo León.

El medio destaca que en el primer trimestre de 2022, México ha recibido una inversión cercana a los 19 mil 400 millones de dólares.

Pero lo que le hace ruido a Bloomberg sobre la estabilidad de la moneda y su fortaleza es que entre el 2022 y el 2024 México recibirá 40 mil millones de dólares en inversiones, como parte de los acuerdos de la última visita del presidente AMLO a Washington.

Con esto, la moneda mexicana se mantiene como la más estable de las economías mundiales tal y como en sus conferencias de prensa matutinas, el presidente AMLO ha ido recalcando y que los expertos y opositores al gobierno han desestimado.