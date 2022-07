Roberto Palazuelos rechazó batirse en duelo a muerte con Andrés García

Durante un encuentro con la prensa Roberto Palazuelos reveló por qué tomó la decisión de alejarse de Andrés García

Regeneración 26 julio 2022. El actor Roberto Palazuelos reaccionó a los señalamientos que hizo Andrés García en los que lo llamó cobarde y malagradecido y lo retó a un duelo a muerte el próximo 15 de septiembre.

Durante un encuentro con la prensa Roberto Palazuelos reveló por qué tomó la decisión de alejarse de Andrés García.

«No sé de dónde saca que yo le dije a un hijo de él (que los iba a matar de hambre), yo los llamé a todos esta mañana y me dicen: “no Roberto, yo no he dicho nada de eso”, comentó El Diamante Negro.