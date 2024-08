Mafalda regresa en formato animado bajo la dirección de Juan José Campanella

La clásica tira cómica del maestro Quino, Mafalda llegará al streaming bajo los brazos de Netflix y de la mano de un ganador al Óscar

RegeneraciónMx, 10 de agosto de 2024.- El director ganador del Óscar, Juan José Campanella, se encuentra trabajando en la adaptación audiovisual de la emblemática historieta “Mafalda”, creada por el renombrado maestro del humor gráfico argentino, Quino.

Esta serie animada, que será una producción original de Netflix, promete acercar la icónica tira cómica a nuevas generaciones, manteniendo intacto el ingenio y la mordacidad que la han convertido en un clásico.

Campanella no solo dirigirá la serie, sino que también asumirá los roles de guionista y showrunner, contando con Gastón Gorali como co-guionista y productor general, y Sergio Fernández como director de producción.

El equipo detrás del proyecto incluye a Mundoloco CGI, estudio reconocido por su trabajo en “Metegol”, la mayor producción animada de Latinoamérica hasta la fecha, y la serie infantil “Mini Beat Power Rockers”.

En una carta compartida por la plataforma de streaming, Campanella recordó su primera experiencia con “Mafalda” a los siete u ocho años, cuando decidió comprar el primer compendio de tiras pese a las advertencias de sus padres de que no lo entendería.

“Mafalda y sus amigos no solo me hacían reír muchísimo, sino que de vez en cuando me mandaban al diccionario”, expresó el director, destacando cómo la tira cómica lo marcó desde su infancia.