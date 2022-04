Mamá escribe nota de auxilio en cuaderno de su hijo, “mi pareja me pega”

De inmediato, la maestra tomó una fotografía al mensaje de la mamá y lo compartió con las autoridades quienes de inmediato establecieron un protocolo de ayuda

Regeneración 7 abril 2022. Una mamá usó el cuaderno de su hijo para pedir ayuda al asegurar que su pareja le pegaba, así que la maestra decidió ayudarla.

De acuerdo con los reportes, la maestra leyó el mensaje y de inmediato tomó cartas en el asunto.

“Seño, sé que puedo contar con usted, necesito que me ayude y cuando lea esta nota, por favor mande a la policía a mi casa, mi pareja me pega y no tengo celular”, se lee en la nota.