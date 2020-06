Marchas pueden contribuir a contagios de Covid-19: Salud

Hugo López-Gatell señaló que las marchas pueden contribuir a ser un foco de contagio de Covid-19, esto con relación a las manifestación en Jalisco y CDMX.

Regeneración, 9 de junio de 2020. La Secretaría de Salud informó sobre el panorama de Covid-19 en México, hasta el momento hay 124 mil 301 casos confirmados, 18 mil 904 confirmados activos y 50 mil 677 sospechosos.

Además se han registrado 182 mil 077 negativos, 14 mil 649 defunciones confirmadas, mil 478 defunciones sospechosas y fueron estudiadas 357 mil 055 personas.

A nivel nacional, 54% de camas de hospitalización general están disponibles y 46% ocupadas. En camas con ventiladores, 62% están disponibles y 38% ocupadas.

Marchas pueden ser foco de contagio

El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell señaló que las marchas pueden contribuir a ser un foco de contagio de Covid-19, esto con respecto a las últimas manifestaciones en Guadalajara y Ciudad de México, por los abusos policíacos.

“Efectivamente sí, cualquier congregación en el espacio público, por cualquier motivo, para expresar algún posicionamiento político, un festival, no es distinto en la dinámica, cualquier puede contribuir a los contagios, en mi punto de vista con las manifestaciones de los últimos días, no necesariamente son llamativas, pero no llaman respecto a otros tamaños de congregación público”, destacó López-Gatell.

