Martha Debayle da consejo prepotente para visitar restaurantes; redes la tunden

Un consejo de Martha Debayle para pedir una mesa en un restaurante la puso de nuevo en el centro de las críticas, pues internautas la tachan de prepotente.

Regeneración Mx, 7 marzo 2023. Un nuevo video de la presentadora, Martha Debayle circula en redes sociales, donde se le observa dar un consejo para pedir de manera eficiente una mesa en un restaurante, sin haber hecho reservación.

“No es lo mismo llegar a un lugar: ‘buenas tardes, somos cuatro, no, no tengo reservación, gracias’. A llegar: ‘Buenas tardes, no, no tengo reservación. Cuatro, para ahorita’”, aconsejó la conductora.