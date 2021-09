Regeneración 22 septiembre 2021. Aremi Fuentes, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 denunció que el premio económico de 50 mil pesos que le había otorgado el gobierno de Baja California no tenía fondos.

Durante una entrevista en el programa De Francisco Zea, Aremi declaró que a pesar de que alzó la voz no han resulto su situación.

Agregó que cuando participó en el evento nadie le dijo que iba a ser un simulacro de entrega de cheques.

También comentó que González estuvo de acuerdo en que la cantidad que le dieron era muy baja en comparación con el esfuerzo que ha hecho y con lo que dieron en otros estados.

“El cheque no lo he visto, se me entregaron dos, uno de 24 mil pesos que es el acumulo de mis becas atrasadas de 8 meses, y otro de 50 mil pesos que ese no existe”, declaró Fuentes.