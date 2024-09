Mejoramiento barrial ya es derecho constitucional en CDMX: Batres

En 2024 son 150 millones de pesos para 155 proyectos en alcaldías. Programa comunitario de mejoramiento barrial un derecho de las comunidades: Martí Batres

Regeneración, 11 de septiembre de 2024. Martí Batres subrayó la Reforma a la Constitución de la Ciudad de México (CDMX) para establecer los programas de mejoramiento barrial como un derecho.

Lo cual, permitirá extender el tejido social y afianzar la cohesión de la comunidad, así aseguró el Jefe de Gobierno, al celebrar la publicación de dicha reforma en la Gaceta Oficial.

E incluso dijo que la aspiración es que cada colonia, barrio o pueblo de la ciudad cuente con su propio programa de mejoramiento barrial, afirmó.

Batres, Jefe

Además acotó: “Eso ya corresponderá al próximo gobierno; ya no me va a tocar a mí hacerlo. Eso es lo malo de estar un año tres meses (…) Ojalá que esto pueda continuar”.

Lo anterior, dijo Batres al presentar el documento del decreto, avalado recientemente en el Congreso capitalino.

Cabe destacar que se se establecen los programas sociales de mejoramiento barrial como un derecho, para decidir sobre el destino de un espacio público o para mejorar una plaza o una calle, entre otras.

Además dijo que con este programa, agregó, se ha logrado recuperar espacios sumidos en conflictos sociales, como la Plaza Giordano Bruno, en la Colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Mismos que además, , el cual se encuentra en proceso de rehabilitación, con un presupuesto de un millón 400 mil pesos.

Y es que lo anterior, luego de que en junio fuera retirado el campamento migrante, que afectaba la tranquilidad de los vecinos, dijo.

Rescate Batres

Está también entre otros proyectos, el rescate del frontón en San Juan Ixtayopan, un pueblo originario; los deportivos de Xochimanca y la reconstrucción de calles que van hacia arriba en el Barrio de la Cruz, en Gustavo A Madero”.

Este año, el programa dispone de 150 millones de pesos, para la ejecución de 155 proyectos aprobados en las 16 alcaldías; en cien de ellos ya iniciaron las obras, con 128 millones de pesos ejercidos.

Ahora, con la reforma a la constitución local, el programa comunitario de mejoramiento barrial se convierte en un derecho de las comunidades, dijo Batres.

En el decreto publicado este día en la Gaceta Oficial por el que se adiciona un segundo párrafo, al numeral dos del artículo 16 de la Constitución Política capitalina señala que el gobierno de la Ciudad de México establecerá programas de mejoramiento barrial:

Amigables

“Como un derecho al entorno urbano amigable sustentable, seguro, digno incluyente accesible y dotado de espacios y servicios para los habitantes de las colonias y barrios, así como el acceso a los recursos de los programas de mejoramiento barrial y la participación ciudadana en su diseño y ejecución” .

Las autoridades fijarán las reglas de operación del programa, garantizando que las obras realizadas tengan siempre un uso universal y gratuito.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Martí Batres expresó que el rescate al espacio público ha sido el eje principal de su gobierno.

Además, escenario, dijo, en el que se dio la peatonalización del Zócalo y se rescató El Parián, en el Barrio de San Lucas, en Coyoacán, además de la rehabilitación de la Glorieta de los Insurgentes, aún en proceso.

Felicita al senado

Felicidades a l@s senador@s por la aprobación de la Reforma Judicial.

Desde siempre, los conservadores se han opuesto al voto popular.

Sólo le daban el derecho al voto a los hombres propietarios y blancos. Y se lo negaban a las mujeres, a los jóvenes, a los negros, a los… pic.twitter.com/B6vXgoQKEc — Martí Batres (@martibatres) September 11, 2024

El jefe de Gobierno, Martí Batres, felicitó públicamente al Senado, por la aprobación de la reforma constitucional en materia judicial, la cual consideró que es progresista y de avanzada.

Durante el anuncio de la publicación de la reforma a la Constitución capitalina en materia de mejoramiento barrial, el mandatario señaló que la reforma judicial contiene varios elementos, de los cuales destacó el voto popular, para elegir a los integrantes del Poder Judicial, y la austeridad.

“Respecto al voto quiero decir que los conservadores siempre se han opuesto al voto popular, esto no es nuevo, siempre, es más, los conservadores tienen su raíz monárquica, se oponían a que existieran las repúblicas y querían que el Estado se basara, se organizara alrededor de una monarquía y en las monarquías no se eligen a los monarcas, no se votan”, expresó.

Sufragio

Con las obras de renivelación del tramo Pantitlán – Ciudad Deportiva, realizadas con una inversión de 296 millones de pesos, usuarios de la Línea 9 del @MetroCDMX llegan más rápido a sus destinos, como Alejandrina, Oliver y Jaime.#GobiernoConAcentoSocial pic.twitter.com/hpEr8O0pz5 — Martí Batres (@martibatres) September 11, 2024

Sin embargo, Batres comentó que la lucha por el sufragio universal, directo, libre y secreto es una lucha social muy importante, y cada vez que se plantea que el derecho al voto se amplíe, se fortalezca, hay quienes se oponen y se resisten.

“Ahora estamos ampliando un derecho fundamental que es el derecho al voto, porque ahora se va a poder elegir al Ejecutivo, presidente, gobernador, Jefe de Gobierno”.

Además, “se va a poder elegir a los representantes, diputadas, diputados, locales, federales”.

Y, “se va a poder elegir a los integrantes del Poder Judicial también, jueces, magistrados, ministros, ministras, se va a poder elegir por voto, voto popular, voto universal, directo, secreto”, expresó Batres.

¡El Programa de Mejoramiento Barrial ya es un derecho!



Publicamos en la Gaceta Oficial la reforma para elevar a rango constitucional este programa, por lo que se garantiza la permanencia de esta acción que rescata, procura y fortalece el tejido social, transformando el entorno… pic.twitter.com/jzn706Fm1Y — Martí Batres (@martibatres) September 11, 2024

Síguenos en nuestro canal de YouTube también