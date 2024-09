Estos son lo 11 nuevos nombramientos anunciados por Sheinbaum

Rocío Bárcena a subsecretaría de Gobernación, Turrent a Canal 11, Mariana Boy en Profepa, Octavio Romero para Infonavit, entre otros, anunció Sheinbaum

Regeneración, 11 de septiembre de 2024. La Presidenta electa de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, informó de 11 nombramientos dentro de su equipo de trabajo.

Y es que por medio de un boletín, la presidenta electa enlistó los nuevos integrantes y luego, sus semblanzas.

Por una parte se cita que Rocío Bárcena Molina, será subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.

Además Mariana Boy Tamborrell, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Violeta Abreu González, ocupará la Dirección General del Servicio Postal Mexicano (Sepomex).

Por otra parte, Renata Turrent Hegewisch, directora general de Canal Once y Rocío Mejía Flores, se mantiene como directora general de Financiera para el Bienestar (FINABIEN).

E incluso, Lyndia Quiroz Zavala, continuará como directora general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), en tanto que Octavio Romero Oropeza, fungirá como director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).

Al tiempo que Sheinbaum indicó a César Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y a Efraín Morales López, estará al frente de la Dirección General de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

E incluso, Rommel Pacheco Marrufo, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y Alonso Millán Zepeda, ocupará el cargo de director general de Canal 22.

La Dra. Claudia Sheinbaum Pardo reconoce su trayectoria y disposición para trabajar en la construcción del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

Rocío Bárcena Molina.

Es Licenciada en Educación Preescolar y tiene estudios de Maestría en Filosofía y Pedagogía. En enero de 2021 fue nombrada directora general del Servicio Postal Mexicano, organismo descentralizado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Lidera el Servicio Postal Mexicano implementando medidas efectivas para la modernización del organismo. Su trabajo ha sido reconocido por organismos internacionales, como la Unión Postal Universal (UPU) y la Unión Postal para las Américas, España y Portugal (UPAEP), que han respaldado a través de programas de financiamiento para contribuir a su proceso de modernización.

Además, se ha desempeñado como directora general de Fomento y Administración Portuaria y Jefa de Unidad de Atención a Población Vulnerable, en el Sistema Nacional de Desarrollo Integral para la Familia del Gobierno Federal.

Y, Directora General del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de la Ciudad de México así como Directora de Planeación Estratégica y directora de Enlace Interinstitucional, ambas en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

De 1973 a 1999 se dedicó a la educación con actividades docentes y académicas, en el año 2000 se incorporó al servicio público desempeñando diversos cargos directivos a nivel federal y estatal, coordinando e impulsando políticas públicas en beneficio de la ciudadanía.

Tras 50 años de servicio profesional, sigue fiel a los principios del Humanismo Mexicano.

Mariana Boy Tamborrell

Es licenciada en Derecho y cuenta con estudios de Maestría en Administración Pública por la Universidad Anáhuac. Cursó el Diplomado en Derecho Ambiental Mexicano en la misma institución. Cuenta con estudios en Ecología de Ecosistemas Costeros Tropicales del Instituto de Ecología A.C. en Xalapa, Veracruz. Estudió Gobernabilidad y Democracia Ambiental en el Centre for International Development and Training University of Wolverhampton, Inglaterra becada por el British Council.

Desde febrero de 2019 fue nombrada por el Congreso de la Ciudad de México a propuesta de la entonces jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, como Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.

De 2015 a 2018 fue directora general de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Asimismo 2013 a 2015 fue directora general de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la misma Secretaría.

En 2012 fue secretaria técnica de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

Entre los años 2006 y 2013 fue secretaria nacional de Medio Ambiente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México.

Del 2004 al 2006 fue asesora técnica de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y también fue coordinadora de la campaña de Materiales y Residuos Tóxicos en Greenpeace México entre 2001 y 2003.

Es colaboradora de distintos medios de comunicación con artículos de opinión.

Violeta Abreu González

Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación y Maestra en Política y Gestión Pública por la Universidad de Xalapa. Ha cursado diversos talleres y diplomados sobre comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana y en universidades privadas.

De enero 2021 a septiembre 2023 se desempeñó como Directora de Gestión Estratégica y Enlace Institucional en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), dentro de este organismo se desempeñó como:

Secretaria del Consejo de Administración de FONATUR Tren Maya, FONATUR Constructora, Tren Solar, Tren Infraestructura y en este periodo colaboró de manera particular en el proyecto Tren Maya.

De septiembre de 2020 a enero 2021 fue coordinadora de la Estrategia Interinstitucional en la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México y presidenta suplente del Comité Directivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

De enero de 2019 a agosto de 2020, durante el ejercicio de gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum, se hizo cargo de la Dirección General de Enlace.

De julio de 2017 a septiembre de 2018 fue colaboradora en el Programa de Escuelas Universitarias A. C. hoy Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García” del Gobierno de México.

De enero 2016 a junio de 2017 participó dentro de la Dirección General de Recursos Humanos de la Universidad Veracruzana como Jefa del Departamento de Asuntos Técnicos.

Por otra parte, de diciembre de 2001 a diciembre de 2005. ​Secretaria Técnica del Consejo para el Desarrollo Social del Distrito Federal.

E incluso, en diciembre de 2001 a diciembre de 2005. ​Secretaria Particular en la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal.

Además, junio de 1999 a diciembre de 2000. ​Colaboradora en el área de prensa en la campaña de Andrés Manuel López Obrador como candidato a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

Renata Turrent Hegewisch.

Analista política y experta en comunicación. Es maestra en Políticas Públicas por la Universidad de California de Los Ángeles (UCLA) y licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

Fue Coordinadora de Enlace con Diálogos por la Transformación en la campaña Presidencial de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

Es fundadora y subdirectora de la revista Sentido Común y previamente dirigió dos programas de jóvenes migrantes en Los Ángeles. También ha sido profesora de asignatura en la Facultad de Economía de la UNAM.

María del Rocío Mejía Flores.

Es Economista por la Universidad Anáhuac, cuenta con una Maestría en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Diplomada en Finanzas Populares para Bajos Ingresos (Universidad de Miami y Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco).

A partir de septiembre de 2020, es la directora general de Financiera para el Bienestar en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Impulsora de la Economía Solidaria y Formación de Cooperativistas, Redes y Circuitos Económicos Solidarios.

Conferencista a nivel nacional e internacional en temas de microcréditos, finanzas populares y de economía solidaria.

Fue Titular de la Unidad de Análisis y Diseño Estratégico de Microcréditos de la Secretaría de Economía, a cargo del Programa de Microcréditos para el Bienestar (conocido como “Tandas para el Bienestar”).

Directora Ejecutiva de Desarrollo Económico Sustentable y Fomento Cooperativo, en la Delegación Tlalpan, en el período de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo como delegada.

Directora General del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO), del Gobierno de la Ciudad de México. Le tocó crear dicha Institución en la administración del entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador.

Investigación

En el sector legislativo, fue asesora en el área de Economía Internacional del Senado de la República.

Además, subdirectora de Análisis Económico y Sectorial, en la consultora Macro Asesoría Económica por más de 6 años.

Así como Investigadora y Coordinadora del Proyecto “Construcción de Alternativas a la Pobreza”, Sistema UIA-ITESO, Universidad Iberoamericana.

E incluso, catedrática en el Departamento de Economía Mexicana y en el Instituto de Estudios de América Latina del CIDE, por más de 6 años. Fue asesora de Rectoría, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Tambén se integra ahora al equipo de Sheinbaum.

Lyndia Quiroz Zavala

Es licenciada en Administración de Empresas Turísticas por la Universidad del Mayab. Tiene una reconocida trayectoria tanto en el ámbito privado como en el público. En septiembre de 2023 fue nombrada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador como directora general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR).

En su administración, logró donar 17,164 hectáreas a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas lo que equivale a más del 60% del territorio FONATUR, para la creación de Áreas Naturales Protegidas.

También se logró donar al Instituto Nacional del Suelo Sustentable 6,346 hectáreas, 24% del territorio Fonatur para beneficiar a 2,357 familias en Huatulco, Oaxaca.

Con estas acciones, Quiroz Zavala ha mostrado un interés genuino por el bienestar de las personas que habitan territorios donde se localizan los Centros Integralmente Planeados, que son los polos de desarrollo turístico con los que cuenta nuestro país.

Y mediante una política turística que no solo tiene el objetivo de reconstruir el tejido social, sino contribuir a los esfuerzos del gobierno mexicano para preservar la biodiversidad, resarcir daños del pasado, generando la participación de las comunidades.

Así como de la población en general a través del diálogo y la participación activa de las comunidades en la creación de unidades de negocio de fomento al turismo.

Experiencia

De febrero de 2022 a septiembre de 2023 se desempeñó como Directora de Desarrollo del FONATUR, donde logró realizar el primer inventario del territorio del Fondo.

De 2018 a 2021 fue subdelegada del Bienestar de la Secretaría del Bienestar en la ciudad de Mérida, Yucatán, donde enfocó sus esfuerzos en lograr que los programas sociales beneficiaran a las familias yucatecas.

Octavio Romero Oropeza

Es Ingeniero Agrónomo por el Colegio Superior de Agricultura Tropical en Cárdenas, Tabasco. En diciembre de 2018 fue nombrado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador como director general de Petróleos Mexicanos.

Desde su llegada a PEMEX ha trabajado en el cumplimiento de la encomienda del Presidente de México de lograr la autosuficiencia del país en materia petrolera, erradicar la corrupción en Petróleos Mexicanos y rescatar la soberanía de la más grande empresa mexicana.

Se ha desempeñado como Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal de 2000 al 2005. Presidente del comité ejecutivo estatal del PRD en Tabasco de 1998 a 2000.

Diputado Federal de 1994 a 1997 de la LVI Legislatura.

En el ámbito académico, fue profesor de Matemáticas en el Colegio de Ciencias y Humanidades de Tabasco, y catedrático de Álgebra y Estadística en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Fundador del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).

César Iván Escalante Ruiz.

Es licenciado en Derecho y cuenta con diplomados en Seguridad Pública, Gobernabilidad y Libre Comercio. Fue profesor adjunto en la UNAM en la materia de Teoría política y profesor invitado en la Universidad Iberoamericana para impartir la materia de Comunicación Política en la maestría de Comunicación.

Fungió como Coordinador operativo de las vocerías de la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” para la precampaña y Campaña presidencial, así como representante de la candidata ante la Comisión Temporal de debates del INE.

Durante más de 20 años se ha desempeñado como servidor público en los tres niveles de gobierno. Desde muy joven participó en el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Tiene experiencia en materia de Seguridad Pública. Fue director de Planeación Estratégica del gabinete de Gobierno y Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal (2007- 2009)-

Asimismo, Jefe de Oficina y Coordinador de Relaciones Interinstitucionales en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México (2021- 2023).

Datos

Y, desde donde coordinó la estrategia masiva de vacunación para COVID– 19 en la frontera norte, así como el programa “Tianguis del Bienestar”.

Ha desempeñado funciones públicas relacionadas con el desarrollo y el bienestar. Del 2010 al 2012 colaboró en el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores del Gobierno del Distrito Federal como Coordinador de Comunicación y director de vinculación institucional.

Fue director ejecutivo de apoyo a la niñez y desarrollo comunitario del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (2012- 2015), estableciendo las bases para la primera Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad.

Ha acompañado la estrategia de comunicación de la Presidenta electa, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, como Director de Comunicación Social en la Jefatura Delegacional en Tlalpan (2015 – 2017); Coordinador de Comunicación en la campaña electoral a la Jefatura de Gobierno de la Coalición “Juntos Haremos Historia”.

Representante ante el IEDF para la organización de los debates (2017-2018); Coordinador General de Comunicación Ciudadana en el Gobierno de la Ciudad de México (2018- 2021).

Efraín Morales López.

Es abogado por la Universidad del Valle de México. Recientemente, se desempeñó como coordinador de la campaña presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” en la primera circunscripción electoral del país.

Como servidor público fue Subsecretario de Gobierno (2020-2021)

Subsecretario de Servicios Urbanos en la Secretaría de Obras y Servicios (2020) del Gobierno de la Ciudad de México, en donde estuvo al frente de programas como: “Senderos Camina Libre, Camina Segura”, el tratamiento de residuos sólidos y el “Programa Sembrando Parques”, entre otros.

Fue diputado en la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde presidió la Mesa Directiva.

Rommel Pacheco con Sheinbaum

Es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Anáhuac del Sur y tiene una Maestría en Dirección Estratégica del Capital Humano.

Es Teniente del Ejército Mexicano y cuenta con un Doctorado Honoris Causa por su contribución al deporte, apoyo a diversas Asociaciones de la Sociedad Civil y a otros deportistas.

Cuenta con más de 28 años de experiencia en el deporte de Alto rendimiento. Su enorme espíritu competitivo le permitió ganar la Copa del Mundo.

Participó en la LXV Legislatura como diputado Federal del Distrito III de Yucatán; siendo secretario de la Comisión del Deporte e integrante de las Comisiones de Juventud, Infraestructura y Defensa.

En su carrera deportiva ha sido miembro de distintas comisiones como la de Atletas del Comité Olímpico Mexicano, Internacional de Atletas de Panam Sport, Olímpico Internacional y del Consejo Elite de la Universidad Anáhuac.

Finalista olímpico en seis ocasiones, Tres veces campeón panamericano, Dos veces campeón Centroamericano, Múltiple medallista en eventos nacionales e internacionales.

Además, Premio Nacional del Deporte, Premio Estatal del Deporte en varias ocasiones, Once veces ganador del Mérito Deportivo en el Estado de Yucatán.

Participó en el desarrollo de metodología de la política pública de desarrollo de actividad física en Casa (Aprende en Casa); de la Secretaría de Educación Pública durante el tiempo de pandemia “COVID”.

Y, fe candidato a la alcaldía de Mérida.

Alonso Millán Zepeda.

Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); y maestro en Ciencias por el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (DIE- CINVESTAV).

Además, el nuevo integrante del gobierno de Sheinbaum, desde abril de 2021, es director general de Capital 21, el medio público de la Ciudad de México.

En su gestión se emprendió la reestructuración administrativa de la entidad ; creció en 170% su producción original y aumentó el promedio de personas alcanzadas mensualmente a 8.4 millones en el año en curso.

Actualmente, se desempeña como vicepresidente de Televisión del consejo directivo de la Red México, la organización de medios públicos más grande de América Latina.

