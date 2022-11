Mexicano preso en EE.UU se hace Youtuber; muestra su vida en la cárcel

Rafael Martínez ‘El Muñeco Feroz’, un convicto mexicano recluido en una cárcel de Estados Unidos, documenta en redes cómo vive en la prisión, su contenido tiene éxito en YouTube y TikTok

Regeneración, 13 de noviembre de 2022. Un mexicano recluido en una cárcel de Estados Unidos por cargos de posesión de drogas ganó fama en redes sociales tras documentar cómo es la vida tras las rejas.

El susodicho ya es youtuber y su canal “El Muñeco Feroz” contabiliza 178 mil suscriptores, a quienes ha mantenido informados sobre los diversos retos que enfrenta al interior del penal.

Además de mostrar su día a día en YouTube, el prisionero también acude a TikTok para “distraerse”, según dice en un clip.

Se trata de Rafael Martínez, un reo, oriundo de Guerrero, condenado a cinco años de prisión por poseer sustancias ilícitas.

El bloguero comenzó su hobbie en redes sociales en 2019, al crear videos donde narra y demuestra cómo son sus días en una cárcel de Estados Unidos.

“Me agarraron con sustancias ilícitas. Llevo cinco años aquí en la prisión, bueno ya estoy por concluirlos, me hacen falta pocos meses de seguir aquí y me van a deportar para México porque soy mexicano y no tengo documentos de los Estados Unidos”