México y Estados Unidos acuerdan mantener trabajo coordinado en materia de migración

RegeneraciónMx, 29 de abril de 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que el pasado domingo 28 de abril sostuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Joe Biden.

Durante la llamada, ambos líderes abordaron diversos temas de la agenda bilateral, llegando a un acuerdo para continuar el trabajo coordinado en materia de migración.

López Obrador destacó la importancia de abordar las causas fundamentales de la migración y ofrecer opciones y alternativas a las personas en sus lugares de origen, como un enfoque para reducir el flujo migratorio. Subrayó la buena relación con el presidente Biden y la necesidad de mantener abierta la frontera para aquellos que realizan trámites legales.

El mandatario mexicano informó sobre la notable disminución del flujo migratorio en la frontera norte desde enero de este año, atribuyendo esta reducción a los esfuerzos coordinados entre ambos países.

En una declaración conjunta, los presidentes de México y Estados Unidos acordaron gestionar de manera más eficaz la migración hemisférica, fortalecer la eficiencia operativa en la frontera compartida y mejorar la seguridad y prosperidad de los ciudadanos de ambos países. Se instruyó a los equipos de seguridad nacional trabajar en conjunto para aplicar medidas concretas que reduzcan significativamente los cruces fronterizos irregulares, protegiendo en todo momento los derechos humanos.

México y Estados Unidos coinciden en la propseridad

López Obrador y Biden coincidieron en la importancia de aumentar la prosperidad compartida y la seguridad para abordar de manera efectiva el desafío migratorio a largo plazo.

El presidente mexicano enfatizó la relación permanente entre México y Estados Unidos como vecinos, amigos y socios comerciales. Recordó que México es el principal socio comercial de Estados Unidos y resaltó la presencia de 40 millones de mexicanos en territorio estadounidense, a quienes envió un saludo fraterno y agradeció por su apoyo a sus familias.

López Obrador aclaró que durante la conversación no se abordaron las recientes recomendaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos, considerándolas como no trascendentales y poco serias. Explicó que dichas recomendaciones no afectan la relación bilateral entre ambos países.

