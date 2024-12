Morena va por más afiliados; esto es lo que realizarán para lograrlo

El secretario de organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, señaló que el trabajo para consolidar este proyecto es de todos.

RegeneraciónMx, 8 de diciembre de 2024.- Morena cerró su gira nacional en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, con una asamblea encabezada por Andrés Manuel López Beltrán. El secretario de organización destacó la importancia de unificar al partido para preservar el legado político de su padre, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

López Beltrán señaló que la meta para 2024 es afiliar y credencializar a 10 millones de ciudadanos conscientes que deseen ser protagonistas del cambio verdadero. Además, enfatizó la importancia de construir comités en todas las secciones del país, ya que esto consolidará la fortaleza del partido frente a los retos políticos.

El dirigente morenista advirtió sobre el riesgo de divisionismos internos, que podrían fortalecer a la oposición. Subrayó que “la unidad no se consigue por decreto, se trabaja todos los días” y que las malas decisiones políticas no deben generar fracturas. Asimismo, recordó que las aspiraciones personales no deben anteponerse al interés común.

Durante el evento, Rafael Barajas, «El Fisgón», presidente del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, alertó que, aunque la oposición parece derrotada, los avances del partido aún son frágiles y deben consolidarse. Por su parte, Carolina Rangel y Héctor Díaz-Polanco destacaron los logros sociales y económicos de los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum, resaltando su impacto en desmitificar el neoliberalismo.

López Beltrán expresó su agradecimiento a los simpatizantes de la Ciudad de México, comprometiéndose a trabajar por su bienestar, especialmente el de los más pobres. “Yo y mi familia somos tabasqueños de nacimiento, pero chilangos por convicción. Amor con amor se paga”, concluyó ante una plaza llena de seguidores.

