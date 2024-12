¿Quiénes forman parte de las lista de aspirantes a ministros de la SCJN?

Con el análisis de más de 11,000 registros en el Poder Legislativo, se espera que en 2025 se lleve a cabo la primera elección de ministros y magistrado de la SCJN

RegeneraciónMx, 8 de diciembre de 2024.- El Comité de Evaluación del Poder Legislativo (CEPL) presentó un listado preliminar con casi 11 mil aspirantes a diversos cargos judiciales. Entre ellos, 394 buscan convertirse en ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2025.

La lista incluye nombres relevantes de la política y el ámbito judicial. Entre los aspirantes están Roberto Gil Zuarth, cercano a Felipe Calderón; Marisela Morales, exprocuradora en el gobierno de Vicente Fox; y María Estela Ríos, exconsejera jurídica de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Otros nombres destacados son Jaime Cárdenas Gracia, exlegislador del PT; Paula María García Villegas, magistrada e hija de Olga Sánchez Cordero; Luis Eurípides Flores, abogado de la SEP; y Jesús Georges Zamora, director jurídico del gobierno del Estado de México. Alfonso Pérez Daza, exconsejero de la Judicatura Federal, también figura entre los aspirantes.

Figuras clave de la izquierda y el panismo destacan en la lista preliminar de aspirantes a la SCJN y otros cargos judiciales

Además, 310 candidatos buscan integrar el Tribunal de Disciplina Judicial. Entre ellos destacan Celia Maya, actual integrante del Consejo de la Judicatura Federal, y Sandino Luna, funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera. Para el Tribunal Electoral, se registraron 117 aspirantes, incluidos Claudia Valle, magistrada regional, y Luis Espíndola, presidente de la sala especializada.

El CEPL informó que 5,260 personas aspiran a ser jueces, mientras 3,376 buscan ser magistrados. Los candidatos serán evaluados en conocimientos, honestidad, y trayectoria. Los seleccionados se incluirán en el listado definitivo, que se publicará el 15 de diciembre.

El proceso no está exento de contratiempos, ya que el listado preliminar presentó errores como registros duplicados y ficticios, que el CEPL atribuyó a fallas informáticas. No obstante, aseguraron que estos errores no afectan la integridad del proceso.

Con información de La Jornada

Síguenos en nuestro canal de YouTube también