Mujer acusa a Karely Ruiz de terminar con su matrimonio

A través de Tik Tok se dio a conocer la historia de una mujer que tuvo que divorciarse por culpa de Karely Ruíz y está causando un alboroto en la red.

Por Karla Trejo

RegeneraciónMx, 4 de noviembre de 2022.- La popularidad de Karely Ruiz podría ser buena para ella, pero mala para otras personas, pues enseñar el cuerpo a cambio de varios pesos no a todos los he caído bien. Ejemplo de ello es una señora que está acusando a la modelo de OnlyFans de causar el fin de su matrimonio.

Fue a través del canal de Tik Tok de un influencer conocido como Icefire que se dio a conocer la dramática historia. Se trata de un video en el que una mujer visiblemente molesta asegura que por culpa de la regiomontana tuvo que divorciarse de su marido, ya que le descubrió varias fotografías de Karely desnuda.

La señora agrega que, aunque su exmarido intentó explicarle que Karely Ruiz es una persona famosa y no la conocía ni estaba siendo infiel, ella no cambió de parecer y le pidió el divorcio. Incluso, la señora menciona que es muy probable que su ex sí haya conocido a la modelo porque a ella «le gustan mayores».

«Karely Ruíz destruyó mi matrimonio, porque yo encontré sus fotografías en el teléfono de mi exesposo, porque nos separamos. Yo le reclamé y él me dijo que era una famosa, pero nos separamos por culpa de Karely Ruiz«, dijo la mujer en una primera parte del video.

El peculiar video generó varios comentarios de los usuarios, quienes bromearon pidiendo que la famosa modelo se hiciera responsable de la situación que causó. «Karely espero y puedas con la culpa», «Carely fué el pretexto nada más! ya ellos traían lo suyo» fueron algunos de los mensajes.

Lo más curioso es que el tiktoker Icefire acostumbra a publicar diversas historias haciéndolas pasar por reales, por lo que es probable que este caso se trate solo de una broma.