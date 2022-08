Mujer que mató a su mamá y tío en CDMX vivía en condiciones inhumanas

De acuerdo con la información el departamento que compartía la mujer de nombre Karla con ambos familiares y con un perro pitbull estaba en condiciones inhumanas

Regeneración 20 agosto 2022. La historia de la mujer que hace unos días fue detenida porque tenía en su departamento los cadáveres de su mamá y tío dio un inesperado giro.

De acuerdo con la información el departamento que compartía con ambos familiares y con un perro pitbull estaba en condiciones inhumanas.

El lugar ubicado en Periférico Sur, en la colonia Alfonso XIII, alcaldía Álvaro Obregón no tenía excusado no regadera, por lo que vivía rodeados de excremento y orines.

Tampoco contaban con energía eléctrica ni una mesa sobre la cual comer. Había marcas de humo y flamazos de una vez que la joven cuando era menor quiso incendiar el lugar.

Con base en un informe de una trabajadora social no existían las condiciones de higiene en la vivienda de la mujer.

“Se identifican factores de riesgo sanitario y de accidentes. la madre no cuenta con los recursos económicos y emocionales porque no tiene un trabajo con sueldo fijo. Los demás integrantes no tienen un aporte regular y ella debe cuidar al tío con retraso mental, lo cual se traslada en probable estrés para la madre”, indicó el reporte.