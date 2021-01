Simpatizantes de Trump irrumpieron en el Capitolio y evitaron la ratificación de Biden; hubo un enfrentamiento armado y hay una mujer en estado grave

Regeneración, miércoles 6 de enero, 2021. Una mujer recibió una herida de bala en el pecho durante los disturbios en el Capitolio a favor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por Dante García Berlanga, @limpicatto.

La mujer se encuentra en estado grave, de acuerdo con medios estadounidenses, que proporcionaron videos e imágenes del hecho. Se recomienda discreción por las imágenes fuertes:

Más imágenes de los enfrentamientos entre los simpatizantes y la Policía del Capitolio se difundieron este miércoles. Destacaron unas que muestran un aparente enfrentamiento armado en la puerta de la Cámara de Representantes.

Después de que los manifestantes pro Trump atravesaran las vallas de contención afuera del Capitolio, el Congreso entró en receso de emergencia.

El Colegio Electoral estaba a punto de ratificar la victoria del demócrata Joe Biden en la elección presidencial cuando iniciaron los disturbios.

La Policía cerró los accesos al Capitolio mientras los manifestantes golpearon ventanas y puertas y, según informes, vandalizaron el edificio.

Posteriormente, el vicepresidente de EU, Mike Pence, tuvo que evacuar el edificio a través de túneles subterráneos, acompañado del Servicio Secreto, de acuerdo con RT.

Finalmente, los manifestantes consiguieron introducirse al Capitolio. Al principio se mostraron ordenados y tranquilos, pero hubo también quienes rompieron un extintor.

Además, el periodista Igor Bobic, del HuffPost, compartió la imagen de un manifestante en el podio gritando «Trump ganó esa elección«.