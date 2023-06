“Necesitamos hombres en la selección que sean de carácter”: Cuauhtémoc Blanco

El exjugador de futbol, Cuauhtémoc Blanco, criticó a la Selección Mexicana de Futbol luego de que perdieran 3-0 ante EE.UU. en la Nation League.

Regeneración Mx, 21 junio 202 3. Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista y actual gobernador de Morelos, declaró que estar triste por la actuación de la Selección Nacional de México en la Concacaf Nation League.

Esto luego de que el conjunto mexicano perdiera 3 a 0 ante el conjunto estadounidense y quedara en el tercer lugar del torneo con un desempeño que muchos fanáticos catalogaron de decepcionante.

“La verdad es que triste, creo que todos los mexicanos estamos tristes por cómo está jugando la Selección Mexicana, debe de llegar una persona que ponga orden, un entrenador que tenga pantalones para hablar fuerte con los jugadores, pero la verdad me da mucha tristeza”, afirmó Cuauhtémoc Blanco.

Además de señalar que la selección necesita tener más jugadores de las fuerzas básicas, ”Yo se los he mencionado muchas veces que antes había tres extranjeros y todos los demás éramos mexicanos”.

“Necesitamos hombres en la selección que sean de carácter, que luchen, que quieran a su país, porque se ha perdido eso”, continuó declarando el exfutbolista.

Cuauhtémoc Blanco muestra interés por ser DT de la selección mexicana

Ante el cuestionamiento sobre si le gustaría ser director técnico de la selección mexicana, el exfutbolista mencionó que ya había declarado en ocasiones anteriores que le gustaría un día, ser dirigente del Club América o de la Selección Nacional.

“Puede ser, lo he manifestado, todo llegará a su tiempo; me gustaría un día llegar al América y con la Selección Mexicana, pero con resultados. Si hay un proyecto, si no me iré a Europa un mes a ver entrenamientos, partidos, ahí es donde se ven a los equipos grandes”, finalizó Cuauhtémoc Blanco.