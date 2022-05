Nieta de Cantinflas podría ir a prisión por internar en clínica de rehabilitación a su mamá 

Durante una entrevista en Ventaneando, Sandra Bernat, segunda esposa del único hijo de ‘Cantinflas’ reveló los maltratos que sufrió en la ‘granja de desintoxicación’ en Hidalgo

Regeneración 12 mayo 2022. Marisa Moreno nieta de Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes ‘Cantinflas’ podría ir a prisión por recluir a su madre, Sandra Bernat en un centro de rehabilitación.

Durante una entrevista en Ventaneando, Sandra Bernat, segunda esposa del único hijo de ‘Cantinflas’ reveló los maltratos que sufrió en la ‘granja de desintoxicación’ en Hidalgo.

Según el testimonio, la nieta de Cantinflas obligó a Sandra a ingresar a base de engaños y la llevó al lugar donde permaneció tres meses. Esto al enterarse que cambió su testamento y vendió un departamento que ella quería heredar.

«Tocaron la puerta unos golpes y vi por el agujerito y era Marisa y le abro y se meten unas gentes, me someten y me suben a una camioneta y me llevan a Hidalgo”, comentó Sandra.

Al parecer primero la llevaron a un centro de rehabilitación y salud mental y posteriormente la canalizaron a un anexo donde la golpeaban y bañaban con agua fría.

«No le importó nada (a Marisa), no me preguntó absolutamente nada, lo único que me dijo fue, ‘pues a mí me trataron de violar cuando estuve en el hospital psiquiátrico’”, señaló.