Ninguna persecución política: No somos iguales, AMLO responde a Alito

Alito Moreno en el ácido porque lo destituyeron de comisión los diputados, Fiscalía campechana solicitó su desafuero. AMLO lo batea olímpicamente

Regeneración, 17 de agosto de 2022. AMLO rechazó tajante las acusaciones del presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno -(a) Alito- de persecución política.

Y es que valga la redundancia pero Layda se trae de un ala a Alito, desnudando la corrupción del presidente del PRI.

Luego, la Comisión de Gobernación de diputados lo destituye como presidente. Además, Fiscalía de Campeche solicita su desafuero.

Por ello, Alito se dice perseguido y víctima de venganzas, al tiempo que recibe apoyos como de Claudio X Gonzáles de Mexicanos por la Corrupción.

AMLO

Así, al ser cuestionado en Palacio Nacional sobre las declaraciones del priista, el mandatario reiteró que en su gobierno no se persigue a nadie.

-“Nosotros no llevamos a cabo ninguna persecución política, a mí me pueden acusar de muchas cosas, pueden inventar muchas cosas mis adversarios, pero nunca podrán decir que soy incongruente”.

Lo anterior aseguró AMLO a los periodistas.

“No perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, no fabricamos delitos, no somos iguales”, atajo el presidente.

Campeche

Cabe destacar que la Fiscalía General de Campeche, encabezada por Renato Sales Heredia, solicitara formalmente a la Cámara de Diputados el desafuero de Alito Moreno.

Esto, para proceder penalmente en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito.

Por ello, el dirigente del PRI y diputado federal se lanzó en redes sociales contra el gobierno de Morena, encabezado por AMLO, por las acusaciones de presuntos delitos en su contra.

Además Alito dijo: “…, no me voy a doblegar”, “estoy dispuesto a todo, hasta a dar mi vida por defender a México y no permitir que instauren una dictadura».

Diputados

Por otra parte la diputada de Morena, Julieta Ramírez Padilla, en su calidad de Secretaria de la Comisión, asumió la Presidencia en Funciones de la reunión ordinaria

Así en reunión de dos horas los diversos grupos parlamentarios repudiaron a Alito y se manifestaron conformes con la remoción.

Finalmente, en asuntos generales la Comisión de Gobernación votó la destitución de “Alito” Moreno como Presidente de la Comisión.

Esto, por pérdida de desconfianza y por acreditarse conflictos de intereses.

-«…, todos hemos sido testigos de las evidencias, que pintan la calidad moral y ética de este político”, comentó la diputada federal de Morena, Ramírez Padilla.

Agregó que la resolución pasará al pleno del recinto de San Lázaro para que las y los 500 diputados federales ratifiquen el acuerdo de la Comisión de Gobernación.

Así, será esa soberanía la que decida el futuro del también presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno.