Mau Nieto suma otra denuncia; mujer lo acusa de haberla drogado

Regeneración 17 agosto 2022. Una mujer que se identificó como Ximena Moreno acusó al comediante Mau Nieto de haberla drogado.

Luego de que se diera a conocer la historia de Melissa Yamel quien acusó a Nieto de haber abusado sexualmente de ella, otra mujer se sumó a las denuncias.

De acuerdo con Ximena Moreno cuando el comediante tenía 36 años la drogó con algo en su bebida.

Según la historia todo ocurrió en una reunión entre amigos en el departamento de Mau Nieto. Todo estaba muy cómodo al principio pero después la mujer vivió momentos desagradables.

Los hechos ocurrieron en enero de 2022 cuando Ximena llegó al departamento de Mau Nieto con uno de sus amigos a jugar juegos de mesa.

Entre trago y trago la mujer aseguró que Nieto aprovechó que salió a fumar para ponerle algo en su bebida.

Abro hilo “el día que @MauNieto me drogó”… @MelissaPurrs yo si te creo, no dije nada antes por que al final “solo me drogó”, hoy lo comparto como antecedente, para que sea 🚨 para quien se lo encuentre, en cualquier contexto.

Luego de que Ximena dejó solo su vaso comenzó a sentir que su estado físico y mental cambió radicalmente.

Las manos le sudaban y se sentía diferente así que minutos después salieron del departamento de Mau Nieto.

“Nos fuimos, me ayudó a bajar las escaleras porque me temblaban las piernas, cuando nos subimos al coche se me empezó a trabar la mandíbula, empecé a rechinar los dientes, me dolía la cabeza”, contó la mujer.