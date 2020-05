Niño sale a las calles a cambiar juguetes por comida y se hace viral

Luis Ángel, un niño de 11 años, salió a las calles de la colonia Doctores en la Ciudad de México para intercambiar sus juguetes por comida, debido a la crisis por la pandemia de Covid-19

Regeneración, 27 de mayo de 202. Un menor de apenas 11 años, llamado Ángel, decidió ayudar a su familia regalando sus juguetes a cambio de una despensa.

La decisión la tomaron debido a la crisis que enfrentan por la pandemia de Covid-19, los vecinos de la colonia Doctores, en la Ciudad de México compartieron en redes sociales la acción del pequeño y se hizo viral.

Luis Ángel es un niño que cursa actualmente el quinto año de primaria, en la actualidad cambia los juguetes que su madre le ha regalado.

“No teníamos para comer y vi todos mis juguetes, y le dije a mi mamá que los fuéramos a cambiar por comida o despensa. Primero me dijo que no que estaba yo loco y después la convencí y me dijo que sí”, contó entusiasmado.

También dijo que reunirá dinero para comprarse otros juguetes, pero por lo pronto ha puesto en venta cochecitos de juguetes, canicas, unas trampas.

Por su parte, Susana, la madre del pequeño de 11 años, expresó que actualmente no tiene dinero y no ha logrado encontrar trabajo ante la crisis de Covid-19.

“Es que no tenemos dinero, no tenemos ni para comer y venimos a buscar trabajo y no, la verdad no hay trabajo ahorita, y lo que queremos es que nos apoyen con algo, lo que sea, les daremos las gracias, más que nada por mi hijo que tuvo la idea”, dijo al mamá del pequeño a El Heraldo.

La vecina Margarita Nava viralizó una fotografía de la acción del niño a través de Twitter, luego de esto algunos ciudadanos han regalado productos y alimento a la familia que en este momento lo necesita.

Cientos de usuarios se sumaron a la causa y retuitearon las fotos para que así llegará a más personas.