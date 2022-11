“No desaparecerá el INE”: AMLO sobre críticas a Reforma Electoral

El presidente AMLO calló los rumores que la derecha en la oposición está metiendo para desacreditar la Reforma Electoral que se analiza en el Congreso de la Unión.

RegeneraciónMx, 31 de octubre de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la Reforma Electoral que está en discusión no es un intento de eliminar al INE, sino que se refuerce para evitar fraude en las elecciones del país.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano destacó que el órgano electoral está en manos de los “conservadores”.

«Aprovecho para informar que es una Reforma Electoral para que haya democracia. No es desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones. Eso no va a desaparecer, ni tampoco el Tribunal encargado de calificar las elecciones. Lo que no queremos es que continúe este sistema corrupto, antidemocrático, que está en poder de los conservadores porque son capaces, y no hablo al tanteo, de hacer un fraude como ya lo han hecho. Y eso hay que evitarlo porque sería un retroceso y una cuestión gravísima para el país», añadió.